Nhật Kim Anh báo tin vui sau 10 năm

Mới đây, Nhật Kim Anh chia sẻ đoạn clip giới thiệu vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt cùng thông báo vé suất diễn ngày 10/10 đã gần hết. Đáng chú ý, nữ diễn viên cho biết cô nhận được nhiều yêu cầu mở thêm suất từ khán giả và muốn tham khảo ý kiến mọi người trước khi đưa ra quyết định.

“Không biết có nên diễn thêm 1 suất nữa không cả nhà!”, Nhật Kim Anh viết. Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi chỉ sau thời gian ngắn trở lại sân khấu, nữ nghệ sĩ đã đón nhận những tín hiệu tích cực từ người xem.

Nhật Kim Anh thông báo.

Trước đó, suất diễn Cuốn Truyện Bị Đốt tối 4/10 tại Sân khấu Kịch Hồng Vân đã cháy vé. Sau buổi diễn, NSND Hồng Vân, Nhật Kim Anh và NSƯT Ốc Thanh Vân đều xúc động trước câu chuyện cùng những mất mát mà các nhân vật trải qua. Thành công của đêm diễn không chỉ đến từ sự đón nhận của khán giả mà còn nằm ở thông điệp về ký ức chiến tranh và những hy sinh của thế hệ đi trước.

Trong Cuốn Truyện Bị Đốt, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm, một nữ thanh niên xung phong mang nhiều tổn thương sau chiến tranh. Nhân vật có mối tình với Lâm, một phóng viên chiến trường, nhưng cả hai thất lạc nhau suốt 25 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Câu chuyện đan xen tình yêu, mất mát và những bí mật được hé lộ theo thời gian, đòi hỏi người diễn viên phải thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc.

Nhật Kim Anh trong Cuốn Truyện Bị Đốt.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Nhật Kim Anh dành gần hai tháng tập luyện cùng ê-kíp. Nữ nghệ sĩ cũng thể hiện ca khúc chủ đề của vở kịch, góp phần kết nối cảm xúc của nhân vật với câu chuyện chung. Với Nhật Kim Anh, đây là dấu mốc đáng chú ý bởi cô đã có khoảng 10 năm không tham gia sân khấu kịch trước khi trở lại với tác phẩm do NSND Hồng Vân dàn dựng.

Không chỉ gây chú ý ở sân khấu, Nhật Kim Anh còn có nhiều dấu ấn trên màn ảnh. Từng khởi đầu với vai trò ca sĩ, cô dần khẳng định khả năng diễn xuất qua các bộ phim như Long Thành Cầm Giả Ca, Tiếng Sét Trong Mưa và Lưới Trời. Trong đó, vai Thị Bình ở Tiếng Sét Trong Mưa là một trong những dấu mốc nổi bật, giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn với hình tượng người phụ nữ trải qua nhiều biến cố. Với Long Thành Cầm Giả Ca, cô từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất.

Nhật Kim Anh còn có nhiều dấu ấn trên màn ảnh.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Vong Nhi ra mắt năm 2023 là một trong những dự án gần nhất của Nhật Kim Anh trước khi cô trở lại với phim chiếu rạp. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 24,8 tỷ đồng tại phòng vé. Sau hơn ba năm vắng bóng màn ảnh rộng, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Mẹ Mìn, dự kiến khởi chiếu ngày 23/10/2026. Bộ phim mang màu sắc tâm lý, huyền bí và giật gân, mở ra cơ hội để cô thử sức với một dự án mới.

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh đang có nhiều hoạt động nghệ thuật đáng chú ý, từ việc trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng bóng đến chuẩn bị tái xuất điện ảnh. Trong khi Cuốn Truyện Bị Đốt dự kiến tham gia Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng ngày 18/10, câu hỏi về việc mở thêm suất diễn vẫn đang được khán giả quan tâm. Quyết định tiếp theo của nữ nghệ sĩ vì thế trở thành điều được chờ đợi sau những tín hiệu tích cực từ lần trở lại này.