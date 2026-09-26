6 đồng hồ lấy cảm hứng từ văn chương

Nhiều tác phẩm văn học kinh điển đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà chế tác đồng hồ. Không chỉ đưa tên sách hay nhân vật lên mặt số, nhiều thương hiệu còn chuyển những chi tiết đặc trưng trong nguyên tác thành thiết kế, vật liệu và thậm chí cả cơ chế vận hành. Dưới đây là một số mẫu đồng hồ biến những câu chuyện quen thuộc trên trang sách thành tác phẩm cơ khí trên cổ tay, phần lớn được sản xuất với số lượng giới hạn. Ảnh minh họa: A Blog to Watch.

Từ năm 2013, hãng Thuỵ Sĩ IWC bắt đầu đưa Le Petit Prince (Hoàng tử bé) của nhà văn kiêm phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry vào dòng Pilot’s Watch. Theo Hodinkee, những phiên bản này dễ nhận biết nhờ mặt số xanh midnight blue cùng hình ảnh nhân vật Hoàng tử bé ở mặt sau. Một trong những thiết kế thể hiện mối liên hệ với nguyên tác rõ nhất là Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Edition “Le Petit Prince”, với đĩa tuần trăng ở góc 12 giờ tái hiện Hoàng tử bé đứng trên tiểu hành tinh nhìn lên bầu trời, dựa trên chính minh họa của Saint-Exupéry. Rotor của bộ máy cũng mang huy chương vàng hình nhân vật này. Ảnh: Monochrome Watches.

Khoảng năm 1996, Corum giới thiệu Golden Book William Shakespeare – The Sonnets, lấy cảm hứng từ tập thơ The Sonnets (Những bài sonnet) của William Shakespeare. Đồng hồ có vỏ vàng trắng 18K tạo hình một cuốn sách thu nhỏ, với bìa có thể mở để lộ mặt số bên trong. Mặt số in những câu thơ của Shakespeare, còn cạnh vỏ mô phỏng các trang sách. Cỗ máy của thương hiệu Thụy Sĩ sử dụng máy cơ lên cót tay và giới hạn 50 chiếc. Ảnh: Christie's.

Năm 2022, Oris giới thiệu Sun Wukong Artist Edition, lấy cảm hứng từ Tôn Ngộ Không trong phim hoạt hình The Monkey King: Uproar in Heaven (1961), chuyển thể từ tiểu thuyết Journey to the West (Tây Du Ký). Mặt số men cloisonné tái hiện Long Cung, nơi Tôn Ngộ Không tìm thấy gậy Như Ý. Đồng hồ sử dụng máy tự động Calibre 400, trữ cót 120 giờ và giới hạn 72 chiếc, tượng trưng cho 72 phép biến hóa của nhân vật. Giá bán khi ra mắt khoảng 27.500 USD. Ảnh: A Blog to Watch.

Năm 2024, Van Cleef & Arpels giới thiệu bộ ba đồng hồ độc bản lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Moby-Dick (Cá voi trắng) của Herman Melville, tương ứng với ba nhân vật Ishmael, thuyền trưởng Ahab và Queequeg. Mỗi mẫu có mặt số 42 mm tái hiện con tàu giữa biển động bằng nhiều kỹ thuật thủ công như tráng men, hội họa thu nhỏ, chạm khắc vàng và đính đá. Riêng Midnight Ismaël sử dụng tông xanh sáng, thể hiện tính cách thích phiêu lưu và suy tư của người kể chuyện Ishmael. Mặt sau cả ba đồng hồ khắc đuôi cá voi Moby Dick cùng câu mở đầu nổi tiếng của tiểu thuyết, “Call me Ishmael” (tạm dịch: Cứ gọi tôi là Ishmael). Ảnh: Watch Louge.

Phiên bản White Rabbit là cỗ máy của nhà chế tác người Nga Konstantin Chaykin, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Alice’s Adventures in Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên) của Lewis Carroll. Đồng hồ mô phỏng gương mặt Thỏ Trắng và sở hữu 16 chức năng phức tạp, trong đó có cơ chế “đóng băng” thời gian ở 6 giờ, gợi lại bữa tiệc trà của Mad Hatter trong truyện. Vỏ titanium còn có thể chuyển đổi giữa đồng hồ đeo tay và đồng hồ bỏ túi, liên hệ với chiếc đồng hồ mà Thỏ Trắng luôn mang theo. Chỉ 4 chiếc được chế tác, trong đó, một nguyên mẫu được đấu giá khoảng 529.200 USD vào tháng 12/2025. Ảnh: Konstantin Chaykin.

Czapek Promenade L’Écume des Jours lấy cảm hứng từ tiểu thuyết L’Écume des Jours (Bọt tháng ngày) của Boris Vian. Mặt số đưa hai chi tiết nổi bật trong truyện lên đồng hồ, gồm vòng phím piano gợi đến “pianocktail”, nhạc cụ có thể pha cocktail theo bản nhạc và kim giây hình hoa súng, liên hệ với căn bệnh kỳ lạ của nhân vật Chloé. Đồng hồ sử dụng máy tự động Calibre SXH5.1, trữ cót 60 giờ. Cỗ máy có giá 37.700 USD và giới hạn 18 chiếc. Ảnh: Monochrome Watches.