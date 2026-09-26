8 phim Hàn Quốc đang dẫn đầu rating hiện nay

Tháng 9 chứng kiến cuộc đua đáng chú ý của nhiều bộ phim Hàn Quốc trên cả truyền hình lẫn nền tảng trực tuyến. Trong số những tác phẩm được khán giả quan tâm, Love On The Menu tiếp tục duy trì mức rating cao trên KBS2, Four Hands, Two Sonatas tạo đà tăng trưởng rõ rệt, còn A Bona Fide Killer khép lại với thành tích hai chữ số. Trong khi đó, những dự án như The Scandal hay Made In Korea 2 tiếp cận khán giả chủ yếu qua streaming, tạo sức hút bằng những chỉ số riêng trên các nền tảng.

1. A Love Other Than Yours

A Love Other Than Yours mở màn trên KBS2 từ ngày 12/9, đánh dấu màn kết hợp giữa Seo Kang-joon và Ahn Eun-jin trong một câu chuyện tình yêu trưởng thành. Phim xoay quanh Namgoong Ho và Lee Mi-do, cặp đôi đã bên nhau suốt 10 năm và đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những người mới cùng những thay đổi trong cảm xúc khiến mối quan hệ tưởng như bền chặt bắt đầu đứng trước nhiều hoài nghi. Sau hai tập đầu đạt lần lượt 2,6% và 2,8% rating toàn quốc, phim tiếp tục ghi nhận 2,5% và 2,6% ở hai tập phát sóng ngày 19 và 20/9. Thành tích này chưa thuộc nhóm rating cao trên truyền hình Hàn Quốc, nhưng cho thấy A Love Other Than Yours đang có vị trí riêng trong cuộc đua phim cuối tuần, đặc biệt nhờ câu chuyện xoay quanh một mối tình kéo dài một thập kỷ.

2. Love On The Menu

Love On The Menu là cái tên nổi bật nhất trong danh sách xét về rating truyền hình. Phim kể về Han Gyu-rim (Hani), cô gái phải gánh vác kinh tế gia đình, và Kim Moo-jin (Ha Seok-jin), một đầu bếp kiêm chủ nhà hàng Italy. Hai người từng yêu nhau nhưng chia tay, trước khi gặp lại sau 8 năm xa cách. Từ những tổn thương trong quá khứ, họ dần tìm cách hàn gắn mối quan hệ đồng thời cùng nhau đối diện những vấn đề của gia đình. Tác phẩm liên tục duy trì vị trí dẫn đầu trong khung giờ phát sóng trên KBS2. Tập 15 đạt 15,3%, tập 16 tăng lên 16,6%, còn hai tập mới nhất phát sóng ngày 19 và 20/9 lần lượt đạt 13,8% và 14,5%. Theo Nielsen Korea, Love On The Menu tiếp tục đứng đầu bảng rating phim truyền hình đang phát sóng trong tuần 16-22/9.

3. The Scandal

The Scandal tạo sức hút theo một hướng khác khi được phát hành trọn bộ trên Netflix thay vì cạnh tranh bằng rating truyền hình. Bộ phim cổ trang 19+ quy tụ Son Ye-jin, Ji Chang-wook và Nana, lấy bối cảnh thời Joseon và xoay quanh phu nhân Cho, Cho Won cùng góa phụ trẻ Hui-yeon. Phu nhân Cho và Cho Won bắt đầu một trò chơi thao túng tình cảm, nhưng kế hoạch dần vượt khỏi tầm kiểm soát khi Cho Won thực sự nảy sinh tình cảm với Hui-yeon. Tác phẩm được Netflix phát hành từ ngày 18/9 và nhanh chóng trở thành một trong những phim Hàn được chú ý trên nền tảng.

4. OK! Let's Get Divorced

OK! Let's Get Divorced khai thác cuộc hôn nhân đứng giữa tình cảm, tổn thương và những ràng buộc trong công việc. Lee Min-jung đảm nhận vai Baek Mi-young, CEO của một thương hiệu váy cưới, trong khi Ji Won Ho (Kim Ji-seok) là chồng cô và cũng là người đồng hành trong công việc. Từng có một tình yêu sâu đậm, cả hai dần rơi vào khủng hoảng sau nhiều biến cố, để rồi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, việc ly hôn không đơn giản khi họ còn phải đối diện với những ràng buộc về sự nghiệp và tài chính. Bộ phim khai thác quá trình một cặp vợ chồng nhìn lại cuộc sống chung sau những tổn thương tích tụ, qua đó tạo màu sắc khác biệt so với các tác phẩm tình cảm thiên về chuyện tình mới bắt đầu.

5. Four Hands, Two Sonatas

Four Hands, Two Sonatas đang là một trong những bộ phim có tốc độ tăng rating đáng chú ý trong tháng 9. Lấy bối cảnh trường trung học nghệ thuật danh tiếng, phim xoay quanh Kang Pi-o (Song Kang), thần đồng piano theo chủ nghĩa hoàn hảo, và Choi Jeong-yo (Lee Jun-young), một thiên tài piano có xuất thân khó khăn. Hai nhân vật gặp nhau trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt và dần được kết nối bởi những màn biểu diễn piano bốn tay. Từ đó, câu chuyện mở rộng sang tình bạn, sự đố kỵ và hành trình trưởng thành. Sau khi đạt 4,2% ở tập phát sóng ngày 12/9, phim tăng lên 7,3% vào ngày 13/9. Đến tuần 16-22/9, tác phẩm tiếp tục lập thành tích mới với 6,8% vào thứ Bảy và 7,9% vào Chủ nhật, trong đó 7,9% là mức cao nhất của phim kể từ khi lên sóng.

6. Made In Korea 2

Made In Korea 2 tiếp tục câu chuyện chính trị - hình sự sau phần đầu, với Hyun Bin và Jung Woo-sung trở lại trong hai vai diễn trung tâm. Phần mới lấy mốc thời gian sau 9 năm, tiếp tục khai thác cuộc đối đầu giữa Baek Ki-tae, người theo đuổi tham vọng quyền lực và Jang Gun-young, công tố viên đứng ở phía đối lập. Bên cạnh hai diễn viên chính, mùa hai còn có sự góp mặt của Woo Do-hwan và Won Ji-an. Phim gồm 6 tập, phát hành trên Disney+ từ ngày 9/9 và tiếp tục khai thác những cuộc đấu trí xoay quanh quyền lực, tiền bạc và chính trị. Tương tự The Scandal, Made In Korea 2 không có rating Nielsen Korea do phát hành trực tuyến, vì vậy sức hút của tác phẩm cần được nhìn nhận thông qua hiệu quả trên nền tảng thay vì đặt cạnh các phim truyền hình phát sóng theo khung giờ cố định.

7. A Bona Fide Killer

A Bona Fide Killer đã khép lại hành trình phát sóng trên MBC với thành tích đáng chú ý. Gong Hyo-jin vào vai Yoo Bo-na, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi có công việc và gia đình tưởng như bình thường nhưng bí mật mang thân phận Kingfisher, một sát thủ chuyên tiêu diệt những tên tội phạm chưa bị pháp luật xử lý. Cuộc sống hai mặt của cô bắt đầu bị đe dọa khi người chồng làm phóng viên điều tra ngày càng tiến gần đến sự thật. Bộ phim kết hợp hành động, hài hước và đời sống gia đình, qua đó tạo màu sắc riêng trong cuộc đua phim cuối tuần. Đặc biệt, tập cuối phát sóng ngày 12/9 đạt 10,7% rating toàn quốc, mức cao nhất trong toàn bộ 14 tập và cũng là chương trình miniseries được xem nhiều nhất trong tối thứ Bảy hôm đó.

8. My Bias, My Boss

My Bias, My Boss mang màu sắc hài lãng mạn công sở, xoay quanh Nam Da-reum (Kim Hye-jun), cô gái gia nhập một nền tảng thời trang với mục tiêu được làm việc gần thần tượng cũ Lee Chan (Cha Woo-min). Tuy nhiên, thay vì có cơ hội tiếp cận thần tượng, cô liên tục va chạm với CEO Kang Ha-gi (Kang Hoon), người nổi tiếng với tính cách nghiêm khắc và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Những cuộc đối đầu tại nơi làm việc dần chuyển thành mối quan hệ tình cảm ngoài dự tính, đồng thời tạo nên thế giằng co giữa thần tượng cũ và vị sếp hiện tại. Với 12 tập, bộ phim khai thác mô-típ quen thuộc của dòng hài lãng mạn công sở nhưng bổ sung yếu tố văn hóa thần tượng, tạo nên câu chuyện nhẹ nhàng hơn giữa loạt tác phẩm hình sự, chính kịch và gia đình đang phủ sóng màn ảnh Hàn.

Nhìn tổng thể, danh sách phim Hàn Quốc được khán giả chú ý trong tháng 9 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa truyền hình và streaming. Love On The Menu đang giữ vị trí nổi bật về rating, trong khi Four Hands, Two Sonatas tạo bất ngờ với đà tăng mạnh ở những tập gần đây. A Bona Fide Killer khép lại bằng cột mốc hai chữ số, còn A Love Other Than Yours đang tiếp tục hành trình với một câu chuyện tình yêu kéo dài nhiều năm. Ở mảng trực tuyến, The Scandal và Made In Korea 2 lại được đo lường bằng những chỉ số khác, cho thấy sức hút của phim Hàn hiện không còn phụ thuộc vào một thước đo duy nhất.