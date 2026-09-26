'Hòn đảo quên lãng' kể chuyện thần thoại Philippines trên màn ảnh Việt

Hòn đảo quên lãng (tựa gốc: Forgotten Island) là tác phẩm hoạt hình gốc lấy bối cảnh Đông Nam Á của Universal Pictures, do Januel Mercado và Joel Crawford đồng biên kịch, đạo diễn. Phim đưa khán giả khám phá kho tàng thần thoại Philippines thông qua hành trình của hai người bạn Jo và Raissa.

Câu chuyện bắt đầu khi Jo và Raissa, sau khi tốt nghiệp, tình cờ lạc đến Nakali - vùng đất thần thoại mà ông bà từng kể. Để trở về thế giới thực, cả hai phải đối mặt với những thử thách và nguy cơ đánh mất ký ức về tình bạn.

Thế giới kỳ ảo đậm màu sắc Philippines

Nakali được xây dựng với hệ sinh vật đa dạng lấy cảm hứng từ thần thoại Philippines, từ những nhân vật đáng yêu đến các sinh vật kỳ bí, đáng sợ.

Phần hình ảnh là một trong những điểm nhấn của phim. Nhà thiết kế sản xuất Ryan Carlson và đạo diễn nghệ thuật Chris Grun xây dựng Nakali với ngôn ngữ thị giác giàu màu sắc, mang hơi hướng anime. Cảnh quan tại Palawan và El Nido, cùng thiên nhiên và hệ động thực vật Philippines, là nguồn cảm hứng cho vùng đất này.

Trong khi Nakali mang màu sắc rực rỡ, Manila trong phim được thể hiện với bảng màu ấm, lấy cảm hứng từ những album ảnh gia đình cũ của đạo diễn Januel Mercado, tạo cảm giác gần gũi và hoài niệm.

Đoàn làm phim cũng thực hiện chuyến nghiên cứu thực địa tại nhiều địa phương của Philippines và Manila. Những trải nghiệm đời thực sau đó được đưa vào các chi tiết trong phim, từ không gian gia đình, khu chợ, ẩm thực đến những sinh hoạt quen thuộc.

Bên cạnh yếu tố phiêu lưu, Hòn đảo quên lãng tập trung vào tình bạn giữa Jo và Raissa. Khi đứng trước nguy cơ quên mất nhau, cả hai phải tìm cách bảo vệ ký ức và mối quan hệ của mình.

Phim khai thác khái niệm “kapwa”, một quan niệm trong văn hóa Philippines đề cao bản sắc chung, sự tôn trọng, quan tâm và kết nối giữa con người.

Tinh thần này cũng được thể hiện qua cụm từ “Tayo na”, có nghĩa là “đi thôi”, đồng thời gợi lên tinh thần cùng nhau bước tiếp trên hành trình phía trước.

Manananggal - phản diện được đầu tư về kỹ thuật

Manananggal là phản diện trung tâm của phim, được xây dựng dựa trên một sinh vật đáng sợ nhất trên đảo và cũng là phản diện trung tâm của Hòn đảo quên lãng.

Thường được ví như phiên bản ma cà rồng trong văn hóa Philippines, Manananggal sở hữu khả năng tách đôi cơ thể, để phần thân trên bay lượn trong bóng tối.

Để tái hiện chuyển động đặc biệt này một cách mượt mà, DreamWorks đã xây dựng gần 10.000 điểm điều khiển cho nhân vật, biến Manananggal thành một trong những nhân vật có hệ thống chuyển động phức tạp nhất mà các nghệ sĩ của hãng từng thực hiện.

Tuy nhiên, sức hút của Manananggal không chỉ nằm ở thiết kế hay kỹ thuật diễn hoạt. Nhân vật còn được thổi hồn bởi huyền thoại sân khấu Lea Salonga, người từng lồng tiếng cho Jasmine và Mulan trong các tác phẩm hoạt hình kinh điển của Disney và sở hữu một giải Tony.

Với Salonga, điều đặc biệt ở Manananggal nằm ở phần nhân tính ẩn sau vẻ ngoài đáng sợ. Khi câu chuyện về nguồn gốc và những tổn thương của nhân vật dần được hé lộ, nỗi sợ ban đầu cũng nhường chỗ cho sự đồng cảm, giúp khán giả nhìn thấy một con người đang đau đớn phía sau lớp vỏ quái vật. Chiều sâu ấy còn được mở rộng qua phần âm nhạc dành riêng cho nhân vật này.

Nhà soạn nhạc Nathan Matthew David lấy cảm hứng cho giai điệu chủ đạo do Lea Salonga thể hiện từ một điệu hát truyền thống của người Maguindanao, gắn với ý niệm chữa lành và hòa giải. Lựa chọn này cũng phản chiếu hành trình của Manananggal, một nhân vật đang tìm cách lấy lại đôi cánh đã mất cùng những ký ức bị đánh cắp.

Với sự đầu tư từ thiết kế, diễn hoạt, lồng tiếng đến âm nhạc, Manananggal nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật được chú ý tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy.

Tại đây, nhân vật được giới phê bình đặt cạnh Death trong “Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng”, một phản diện hoạt hình từng nhận được nhiều chú ý nhờ thiết kế và cách xây dựng đầy ám ảnh.

Một chuyên gia của Television Academy, được Rolling Stone Philippines trích dẫn sau loạt phản ứng tích cực liên tiếp tại cả CinemaCon lẫn Annecy, đã dự đoán Hòn đảo quên lãng có thể sẽ là một ứng viên nặng ký cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar đầu năm 2027.

Nếu điều này thành hiện thực, đây có thể là một trong những lần hiếm hoi một bộ phim hoạt hình lấy chất liệu thần thoại Đông Nam Á bước vào cuộc đua giải thưởng danh giá nhất ngành công nghiệp điện ảnh.

Hòn đảo quên lãng (tựa gốc: Forgotten Island) đang chiếu tại rạp.