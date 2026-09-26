Phim ‘Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh’ dự sơ tuyển Oscars lần thứ 99
Phim truyện 'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh' được đề cử gửi tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 99.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2509-QĐ/BVHTTDL, ngày 25/9/2026 về việc gửi phim Việt Nam tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế Oscars lần thứ 99. Cụ thể, tại Quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, TV360 gửi phim truyện “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 99 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.
Theo đó, Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, TV360 phối hợp với Cục Điện ảnh đăng ký phim tham dự, gửi tài liệu theo quy định của Ban Tổ chức Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 99 và gửi các bản phim DCP, đĩa phim có phụ đề tiếng Anh cho Ban Tổ chức Giải thưởng Oscars lần thứ 99 trước 17 giờ ngày 1/10/2026 (thứ Năm).
Quyết định nêu rõ, Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, TV360 chịu mọi kinh phí liên quan đến việc gửi phim tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 99.
Phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" thuộc thể loại hành động - lịch sử - cổ trang lấy bối cảnh nước Đại Cồ Việt thế kỷ X dưới thời nhà Đinh. Phim xoay quanh sự kiện sau khi Vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, 7 tráng sĩ nhận mật lệnh vận chuyển 99 chiếc quan tài theo 7 hướng nhằm đánh lạc hướng kẻ thù, bảo vệ lăng mộ thực sự và vượng khí quốc gia.
Được công chiếu từ ngày 28/8/2026, tác phẩm gửi gắm thông điệp sâu sắc về lòng trung nghĩa, tinh thần hy sinh và ý thức bảo vệ từng tấc đất chủ quyền của dân tộc.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/phim-ho-linh-trang-si-bi-an-mo-vua-dinh-du-so-tuyen-oscars-lan-thu-99-474602.html