Cuộc đua vào top 36 Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2026

Ngày 24/9, vòng sơ khảo phía Nam Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2026 diễn ra tại TP.HCM. Từ khoảng 150 hồ sơ đăng ký, ban tổ chức lựa chọn 35 thí sinh tham gia vòng đánh giá trực tiếp nhằm tìm kiếm những gương mặt bước tiếp vào vòng chung kết.

Tại vòng sơ khảo, các ứng viên lần lượt thực hiện đối soát hồ sơ, kiểm tra nhân trắc học, chụp ảnh profile và phỏng vấn trước ban giám khảo. Bên cạnh các tiêu chí về hình thể, hội đồng đánh giá khả năng giao tiếp, phản xạ, sự tự tin và cách thí sinh trình bày quan điểm.

Vòng sơ khảo khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 diễn ra vào ngày 24/9. Ảnh: BTC.

Trước vòng tuyển chọn phía Nam, cuộc thi đã tổ chức sơ khảo phía Bắc tại Hà Nội vào ngày 13/9. Sau khi hoàn tất hai vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ tổng hợp kết quả để lựa chọn các thí sinh vào top 36. Danh sách này còn có một số ứng viên được đặc cách do từng đạt danh hiệu hoa hậu, hoa khôi, á hậu hoặc á khôi và đáp ứng đầy đủ điều kiện dự thi.

Ban giám khảo vòng sơ khảo phía Nam gồm TS Vũ Thị Thu Hương, nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, ca sĩ Nguyên Vũ, Hoa hậu Nguyễn Hoài Phương Anh, bác sĩ Huỳnh Võ Tiến, nhà báo Nguyễn Đình Mười cùng một số thành viên khác.

Theo TS Vũ Thị Thu Hương, trưởng ban giám khảo, mặt bằng hình thể của nhóm thí sinh phía Nam tương đối đồng đều. Bà cho rằng việc vòng sơ khảo phía Bắc diễn ra trước cũng giúp các ứng viên phía Nam có thêm thời gian quan sát và chuẩn bị về kỹ năng. Trưởng ban tổ chức Lý Minh Tuấn cho biết thí sinh ở hai khu vực được đánh giá theo cùng hệ thống tiêu chí.

Sau khi có top 36, các ứng viên sẽ tập trung tại Cần Thơ từ ngày 25/11 để tham gia vòng chung kết, trước khi đêm thi cuối cùng diễn ra tối 5/12 tại Công viên Sông Hậu.

Trong khuôn khổ vòng chung kết, thí sinh dự kiến tham gia một số hoạt động tại chợ nổi, khu vực Ninh Kiều, Đền Hùng Cần Thơ và cửa biển Trần Đề. Chủ đề của mùa giải năm nay là “Hành trình Cửu Long - khát vọng đại dương”, với các hoạt động gắn với văn hóa, du lịch và môi trường khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Mùa giải 2026 cũng tổ chức cuộc thi thiết kế vương miện. Thiết kế “Hải Trình Thịnh Vượng” của Nguyễn Đức Vượng được lựa chọn để thực hiện thành vương miện dành cho người chiến thắng. Theo công bố của ban tổ chức, hoa hậu nhận giải thưởng 500 triệu đồng, á hậu 1 nhận 300 triệu đồng, á hậu 2 nhận 200 triệu đồng, trong khi hai á hậu 3 nhận 100 triệu đồng mỗi người.