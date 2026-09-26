Lý do khiến Đàm Vĩnh Hưng ở tạm nhà thuê

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nam ca sĩ có hoạt động nghệ thuật nổi bật của làng nhạc Việt, được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc và chương trình biểu diễn trong suốt nhiều năm. Bên cạnh âm nhạc, cuộc sống và những chia sẻ đời thường của nam ca sĩ cũng thường nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng có tâm sự nhân dịp sắp đón sinh nhật tuổi 55. Nam ca sĩ cho biết anh mong khán giả, bạn bè và đồng nghiệp không gửi tặng hoa trong ngày đặc biệt này. Thay vào đó, nếu yêu mến Đàm Vĩnh Hưng, người hâm mộ có thể dùng khoản tiền dự định mua hoa để đóng góp cho quỹ từ thiện nhằm hỗ trợ những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ mong muốn đặc biệt trong dịp sinh nhật 55 tuổi.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh hiểu rằng mỗi dịp sinh nhật sẽ nhận được nhiều hoa chúc mừng. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho rằng việc tặng những kệ hoa có giá trị từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng nhưng chỉ giữ được trong thời gian ngắn khá lãng phí.

Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ một trong những lý do anh không muốn nhận hoa năm nay là hiện đã chuyển sang nơi ở khác. Theo nam ca sĩ, căn nhà của anh vẫn đang trong quá trình xây dựng nên chưa thể trở về sinh sống. Vì vậy, anh đang ở nhà thuê và không có không gian phù hợp để đặt những kệ hoa lớn được gửi tới trong dịp sinh nhật.

"Hưng đã chuyển chỗ ở khác rồi! Nhà Hưng đang xây dở dang, ở nhà thuê nên không có chỗ để luôn ạ!", nam ca sĩ chia sẻ.

Thay vì dành tiền mua hoa, Đàm Vĩnh Hưng mong mọi người có thể chung tay hỗ trợ những bệnh nhi nghèo đang cần điều trị các bệnh hiểm nghèo. Anh nhắc đến quỹ do một bệnh viện nhi và người mẫu Xuân Lan sáng lập, nơi hỗ trợ các trường hợp trẻ em cần ghép gan, chữa bệnh tim và điều trị nhiều căn bệnh khác. Đàm Vĩnh Hưng cùng con trai Polo hiện là đại sứ hình ảnh của quỹ.

Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn và mong khán giả thấu hiểu cho lời thỉnh cầu của mình. Với anh, một món quà ý nghĩa trong dịp sinh nhật không nhất thiết phải là những bó hoa hay kệ hoa đắt tiền mà có thể trở thành sự giúp đỡ thiết thực dành cho những em nhỏ đang gặp khó khăn.

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình trước cách nam ca sĩ lựa chọn đón tuổi mới, đồng thời dành lời yêu mến khi anh hướng sự chú ý của công chúng đến hoạt động thiện nguyện.

Nhiều khán giả ủng hộ mong muốn của Đàm Vĩnh Hưng nhân dịp đón tuổi mới.

Ở tuổi 55, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống với khán giả. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian cho âm nhạc, các chương trình biểu diễn cũng như những hoạt động cộng đồng mà anh tham gia.

Bên cạnh công việc, Đàm Vĩnh Hưng cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho con trai Polo. Cậu bé thường xuất hiện cùng nam ca sĩ trong những khoảnh khắc đời thường, nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần chia sẻ hình ảnh, câu chuyện liên quan đến con và cho thấy Polo là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện tại của anh.