Sớm khắc phục các điểm sạt lở ven biển

Nhiều công trình hư hỏng

Tại khu vực chân cầu phía Nam cầu Cửa Tùng ở xã Bến Hải, nhiều khối bê tông, cấu kiện bảo vệ kè bị xô lệch, sụt lún, gãy vỡ. Một số vị trí bị sóng biển xâm thực sâu, làm lộ phần cát bên trong, khiến tuyến kè mất ổn định.

Gần đó, tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang, nhiều đoạn kè bị nứt gãy, nền đất phía trong bị cuốn trôi; gạch lát đường ven biển sụt xuống, tạo thành những khoảng trống lớn. Một số vị trí sạt lở đã ăn sâu vào khu vực hạ tầng phục vụ bãi tắm.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tuyến kè biển bảo vệ bãi tắm Trung Giang được xây dựng từ năm 2009. Sau hơn 15 năm khai thác, công trình đã xuống cấp. Đặc biệt, sau ảnh hưởng của bão số 10, 12 và mưa lũ năm 2025, đoạn kè dài khoảng 170m bị hư hỏng nghiêm trọng hơn.

Trong đó, đoạn kè từ mố cầu phía Nam cầu Cửa Tùng về phía biển dài khoảng 120m có toàn bộ khối bê tông và tetrapod phía ngoài bị xô lật, sụt lún. Đoạn tiếp nối dài khoảng 50m bị nứt gãy, lớp đá hộc và chân khay bị xói lở mạnh; nhiều vị trí bị sóng biển xâm thực sâu 3-4m, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng phía sau.

Nhiều khối bê tông, cấu kiện bảo vệ kè ở khu vực chân cầu Cửa Tùng bị xô lệch, sụt lún, gãy vỡ - Ảnh: L.T

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vào đầu tháng 9 vừa qua, tại khu vực bãi tắm Mỹ Thủy thuộc thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, sóng biển liên tục dội mạnh vào bờ. Nước biển khoét sâu lớp cát phía dưới, khiến nhiều đoạn đường bê tông ven biển nứt gãy, sụt xuống. Có vị trí, mép bờ bị sóng khoét thành vách cao gần 2m. Những mảng bê tông lớn bị đánh bật, nằm chênh vênh sát mép nước. Hệ thống điện chiếu sáng dọc bãi biển cũng bị gãy đổ, hư hỏng.

Tình trạng xâm thực cũng đang diễn ra khó lường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ở bãi biển Bảo Ninh thuộc phường Đồng Hới. Ghi nhận thực tế dọc bãi tắm Bảo Ninh, các đoạn cống thoát nước từ đường Võ Nguyên Giáp nối ra biển bằng bê tông lộ ra sau khi cát bị cuốn ra biển.

Do không còn lớp cát bảo vệ, công trình đã bị sóng đánh vỡ, đứt gãy thành nhiều khúc, nằm ngổn ngang dưới mép nước. Ngay vị trí tập trung nhiều người tắm, một điểm lõm ăn sâu vào đất liền. Theo người dân địa phương, hiện tượng xâm thực đã diễn ra liên tục từ năm 2023 và ngày càng nghiêm trọng.

Nỗ lực không để sạt lở kéo dài

Qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định trên địa bàn tỉnh còn nhiều khu vực bờ sông, bờ biển có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Cụ thể, toàn tỉnh hiện có 37 vị trí sạt lở bờ sông với tổng chiều dài khoảng 46km và 9 vị trí sạt lở bờ biển với tổng chiều dài khoảng 12km cần được theo dõi, quản lý chặt chẽ.

Các điểm sạt lở bờ biển được ghi nhận tại xã Bắc Gianh, Bắc Trạch, Nam Cửa Việt, Triệu Cơ, Cam Hồng, Vĩnh Hoàng, Đông Trạch, bãi tắm Bảo Ninh. Riêng tại xã Bến Hải, khu vực Hà Lợi Trung được xác định có chiều dài sạt lở khoảng 2km, ảnh hưởng đến khoảng 100 hộ dân cùng các công trình hạ tầng như đường quốc phòng, nhà dân. Nguyên nhân được xác định do biển xâm thực và ảnh hưởng của các cơn bão trong năm 2025.

Để khắc phục một phần tình trạng nói trên, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển thuộc xã Bến Hải, Nam Cửa Việt”. Tuy nhiên, đến nay, việc triển khai vẫn còn vướng các thủ tục liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu.

Cơ quan chức năng phải khắc phục tạm tình trạng xâm thực bờ biển tại bãi biển Bảo Ninh hồi tháng 5/2026 - Ảnh: L.T

Lãnh đạo UBND xã Bến Hải cho biết, nguyên nhân xảy ra sạt lở là do ảnh hưởng từ các cơn bão số 10 và 11 trong năm 2025. Để bảo đảm an toàn, địa phương đã mời đơn vị tư vấn bóc tách khối lượng, trình UBND tỉnh xin cấp vốn để khắc phục. Dù đã được tỉnh quan tâm, hỗ trợ vốn, nhưng các thủ tục để triển khai thi công vẫn chưa hoàn tất. Điều mong muốn nhất của địa phương cũng như Nhân dân là tỉnh và các sở, ban, ngành có một cơ chế, chính sách đặc biệt để giải quyết sớm các vướng mắc về mặt thủ tục để công trình được thi công, bảo đảm an toàn trước mùa mưa.

Thực tế tại các khu vực nói trên, khi bờ biển bị xâm thực, nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng, nhất là khi xuất hiện sóng lớn, mưa lũ và bão. Mỗi điểm sạt lở không chỉ là vấn đề của một đoạn bờ biển mà có thể kéo theo nguy cơ ảnh hưởng đến công trình, hạ tầng và đời sống người dân.

Vì vậy, cùng với việc theo dõi, cảnh báo và chủ động phương án ứng phó, cần sớm tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, bố trí nguồn lực để sửa chữa, gia cố các công trình đã hư hỏng nghiêm trọng. Đối với những khu vực chưa thể đầu tư xử lý căn cơ, cần khoanh vùng nguy hiểm, tăng cường theo dõi và có phương án bảo vệ người dân, hạ tầng trước khi thiên tai xảy ra.