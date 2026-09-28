Khách Việt ở Bangkok: 'Chưa lần nào đi du lịch mà khổ vậy'

Cảnh đường phố Bangkok 'hóa thành sông' sau mưa lớn Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực Bangkok (Thái Lan) chìm trong nước, đường phố ngập sâu, xe cộ chết máy và người dân phải lội qua dòng nước để di chuyển vào ngày 26/9.

Anh Kim Hiếu (sống tại Thủ Đức, TP.HCM) đến Bangkok trong chuyến du lịch 4 ngày. Tuy nhiên, 2 ngày cuối hành trình (26-27/9) diễn ra giữa lúc nhiều khu vực thủ đô Thái Lan ngập sâu, khiến lịch trình của anh bị xáo trộn. Việc đi lại trở thành vấn đề khiến nam du khách phải tính toán từng chặng.

Anh cho biết một cuốc ôtô khoảng 10 km ngày thường có giá 150 baht (khoảng 116.000 đồng), nhưng nay được báo giá khoảng 300 baht. "Giá xe công nghệ tăng khoảng gấp đôi so với bình thường", anh Hiếu nói với Tri Thức - Znews.

Theo anh, khi mưa lớn, nước dâng cao, việc gọi xe cũng khó hơn. Một số tài xế phải tránh những tuyến đường ngập, trong khi các tuyến còn đi được nhanh chóng đông xe. Giá cước tăng nhưng thời gian di chuyển chưa chắc được rút ngắn.

Thay vì đi theo lịch trình ban đầu, anh Hiếu liên tục kiểm tra tình trạng đường và chuyển sang lựa chọn những điểm tham quan gần nơi lưu trú, có thể đi bộ hoặc di chuyển quãng ngắn.

Nhiều khu vực ở Bangkok vẫn ngập sâu vào ngày 27/9. Ảnh: Reuters.

Lịch trình xáo trộn

Tình trạng đi lại khó khăn được ghi nhận trên nhiều tuyến đường ở Bangkok ngày 27/9. Một số đoạn trên các tuyến Phetchaburi, Ramkhamhaeng, Phahonyothin và Lat Krabang vẫn ngập, có nơi nước dâng cao khiến các phương tiện nhỏ khó di chuyển. Tại Bang Kapi, một số điểm vẫn ngập sau nhiều giờ mưa.

Với Hồng Ánh (26 tuổi), tàu điện ngầm MRT là phương án thay thế ôtô. Tuy nhiên, lựa chọn này cũng không hoàn toàn thuận tiện khi lượng người chuyển sang giao thông công cộng tăng mạnh.

"Đi MRT thì đông người lắm, nhưng cũng không còn nhiều lựa chọn", Ánh nói.

Anh Hiếu cùng gia đình trong chuyến du lịch Thái Lan 24-28/9. Ảnh: NVCC.

Tại các nhà ga, dòng người kéo dài khi nhiều du khách và người dân tìm cách tránh những tuyến đường ngập. Sau khi xuống tàu, Ánh vẫn phải đi bộ hoặc tìm phương tiện khác để đến nơi cần đến.

Sinh hoạt của nữ du khách cũng bị đảo lộn. Thay vì ra ngoài tìm quán ăn như kế hoạch, cô phải mua mì tôm về ăn tạm trong lúc mưa lớn và đường phố ngập. Ánh cho biết mỗi lần ra ngoài đều phải cân nhắc tuyến đường nào còn đi được, phương tiện nào đang hoạt động và cách trở về khách sạn.

Ánh dự kiến ở Bangkok đến ngày 28/9 nên vẫn phải theo dõi tình hình để điều chỉnh lịch trình trong ngày cuối.

"Chưa lần nào tôi đi du lịch mà khổ vậy", nữ nhân viên văn phòng nói.

Trong khi đó, Ngọc Anh, một du khách khác, cũng gặp khó khăn khi di chuyển từ sân bay Don Mueang vào trung tâm Bangkok. Theo cô, thời điểm di chuyển, tuyến đường sắt Red Line tạm ngưng hoạt động, khiến cô phải ở lại sân bay khoảng 2 tiếng.

Ngày 27/9, Cơ quan Du lịch Thái Lan cho biết hai sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, hành khách được khuyến cáo dành thêm thời gian di chuyển do ngập và ùn tắc trên một số tuyến đường dẫn đến sân bay.

Người dân và du khách cũng được khuyến cáo theo dõi thông tin cập nhật trước khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Hủy 70-80% tour Bangkok, Pattaya

Không chỉ khách đi tự túc, các doanh nghiệp chuyên phục vụ khách Việt đến Thái Lan cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt.

Ông Võ Duy Khang, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH VietGoGo, đơn vị chuyên hỗ trợ khách Việt Nam du lịch Thái Lan tự túc, cho biết công ty đã phải xử lý lượng lớn yêu cầu thay đổi lịch trình trong những ngày Bangkok ngập sâu.

Theo ông Khang, khoảng 70-80% khách có lịch đi Bangkok và Pattaya qua đơn vị này đã hủy hoặc phải thay đổi kế hoạch. Công ty đang hỗ trợ khách đổi ngày, điều chỉnh lịch trình và xử lý các vấn đề phát sinh tùy trường hợp.

"Tôi sống ở Thái Lan hơn chục năm, hỗ trợ nhiều khách Việt. Nhưng đây là lần đầu thấy Bangkok ngập sâu như vậy. Thực sự rất hoang mang", ông Khang nói.

Một người dân Bangkok lội qua vùng ngập nhận đồ cứu trợ ngày 27/9. Ảnh: Patipat Janthong/Reuters.

Theo ông, khó khăn lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở việc một số điểm tham quan bị ảnh hưởng, mà còn ở khả năng di chuyển giữa sân bay, khách sạn và các điểm trong lịch trình. Với khách tự túc, chỉ cần một tuyến đường bị ngập hoặc phương tiện tạm dừng cũng có thể kéo theo hàng loạt thay đổi.

Đơn vị phải liên tục cập nhật tình hình giao thông 24/7, trao đổi với khách để xác định có thể tiếp tục hành trình hay nên dời ngày. Những trường hợp không thể đi theo lịch ban đầu được hỗ trợ đổi lịch và xử lý các vấn đề liên quan.

Trong khi đó, các đơn vị lớn cũng đang theo dõi sát tình hình để điều chỉnh chương trình. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, cho biết toàn bộ khách đang ở Thái Lan hiện an toàn, chưa ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của du khách.

Từ ngày 27/9 đến 4/10, đơn vị dự kiến còn 16 đoàn với hơn 300 khách khởi hành đi Thái Lan. Doanh nghiệp tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, giao thông, hoạt động tại các sân bay và thông tin từ cơ quan chức năng Thái Lan để điều chỉnh chương trình khi cần thiết, hạn chế ảnh hưởng đến du khách.