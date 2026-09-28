Đà Nẵng xác định công nghiệp văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đặng Xuân Phương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Xác định công nghiệp văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Theo báo cáo, Đà Nẵng có nhiều lợi thế về tài nguyên văn hóa, di sản, du lịch và hệ thống hạ tầng, tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Thành phố hiện có 2 di sản văn hóa thế giới, 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng nhiều di tích, di sản văn hóa phi vật thể và các giá trị văn hóa đặc sắc. Thành phố đang đẩy mạnh kết hợp bảo tồn di sản với phát triển du lịch, nghệ thuật và các sản phẩm văn hóa. Thành phố đã ban hành Đề án "Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030" và Kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, xác định công nghiệp văn hóa là một trong những động lực tăng trưởng mới. Thành phố đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10-11%/năm, tập trung vào các lĩnh vực như điện ảnh, quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, phần mềm và trò chơi giải trí, du lịch văn hóa.

Nhiều sự kiện, lễ hội quy mô lớn như Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), Lễ hội Quán Thế Âm, Lễ hội Áo dài Đà Nẵng, Đà Nẵng Food Tour... góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách và thúc đẩy thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa. Thành phố cũng đang nghiên cứu phát triển các không gian sáng tạo, kinh tế ban đêm và tăng cường kết nối văn hóa với du lịch, thương mại, dịch vụ. Đáng chú ý, Đà Nẵng đề xuất 3 khu vực trọng tâm phát triển công nghiệp văn hóa với tổng diện tích khoảng 2.817,2 ha tại khu vực ven sông Hàn, bờ Đông và ven Vịnh Đà Nẵng; Đô thị cổ Hội An và vùng phụ cận; Đô thị Tam Kỳ và vùng phụ cận. Thành phố đồng thời nghiên cứu hình thành khu công nghiệp sáng tạo văn hóa tại xã Thăng An.

Thành phố xác định chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn, quảng bá và phát triển sản phẩm văn hóa số. Tuy nhiên, công nghiệp văn hóa vẫn còn một số hạn chế về quy mô, liên kết, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, dữ liệu chuyên ngành và huy động nguồn lực xã hội.

Kiến tạo di sản cho tương lai

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, Đà Nẵng xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, có khả năng chuyển hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, công nghiệp văn hóa cần được nhìn nhận không chỉ là lĩnh vực bổ trợ cho kinh tế mà phải trở thành nguồn tạo ra các giá trị mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và định vị Đà Nẵng trên bản đồ các đô thị sáng tạo của khu vực. Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn khảo sát, trao đổi thực chất về những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đồng thời mong muốn các kiến nghị của địa phương được nghiên cứu, tổng hợp trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển công nghiệp văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Trung ương quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo không gian thể chế và nguồn lực để các địa phương, trong đó có Đà Nẵng, chủ động thử nghiệm những mô hình sáng tạo mới, qua đó thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển thực chất và bền vững.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đặng Xuân Phương nhấn mạnh, Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời cần phát huy hiệu quả các nguồn lực văn hóa, đặc biệt là giá trị lịch sử, con người và di sản của thành phố. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Đà Nẵng được xác định là trung tâm phát triển văn hóa và thành phố cần tiếp tục thể hiện quyết tâm, triển khai bằng những giải pháp cụ thể. Các cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố trong quá trình thực hiện mục tiêu này.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, Đà Nẵng cần từng bước chuyển các nguồn tài nguyên văn hóa thành tài sản văn hóa, tài sản trí tuệ. Những câu chuyện dân gian, hiện vật, ký ức cộng đồng và các giá trị được lưu truyền cần được nghiên cứu, thẩm định, đánh giá, xây dựng hồ sơ khoa học để có cơ sở bảo tồn và phát huy. Đặc biệt, thành phố cần có tư duy "kiến tạo di sản cho tương lai", không chỉ bảo tồn những giá trị đã hình thành trong quá khứ mà còn chủ động nhận diện, lưu giữ những công trình, không gian, câu chuyện và dấu ấn của quá trình phát triển Đà Nẵng hôm nay để trở thành di sản cho các thế hệ sau.

Đối với dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, ông Đặng Xuân Phương đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ vấn đề phát triển tài sản trí tuệ từ nguồn lực văn hóa. Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ tiếp tục tổ chức các tọa đàm, hội thảo chuyên đề và mong muốn thành phố tiếp tục có những đóng góp thực tiễn, góp phần hoàn thiện dự án Luật.