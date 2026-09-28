Ngày hội của khát vọng hòa bình và tinh thần thể thao

Tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm ngày hôm qua, 27-9, đã diễn ra thành công chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026. Giải chạy được UBND thành phố Hà Nội giao cho hai cơ quan: Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đồng tổ chức.

Đây là hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 27 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là “Thành phố Vì hòa bình”.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội cùng các đại biểu, khách quốc tế, vận động viên chạy hưởng ứng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Gửi Thông điệp hòa bình từ Thủ đô Hà Nội

Dự lễ khai mạc chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 có các đại biểu: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long; Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ... Cùng dự còn có đại sứ các nước, đại diện các tổ chức quốc tế; đại diện các sở, ngành, đoàn thể thành phố Hà Nội và đặc biệt có hơn 3.000 vận động viên đến từ gần 200 đơn vị...

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, sau hơn 50 năm được phát động, tổ chức, Giải chạy Báo Hànộimới đã trở thành phong trào thể thao quần chúng thường niên, rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô, vận động viên của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và vận động viên đến từ các tổ chức nước ngoài, đại sứ quán tại Hà Nội. Giải chạy Báo Hànộimới đã khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống của làng điền kinh Việt Nam.

“Bên cạnh các nội dung thi đấu chuyên môn, giải chạy còn mang thông điệp rất ý nghĩa về hòa bình. Từ Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, chúng ta sẽ cùng nhau ký Thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè năm châu, nhằm góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp trên toàn cầu”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Đọc Thông điệp hòa bình tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ nhấn mạnh: “Hôm nay, dưới bầu trời thu của Thủ đô Hà Nội - Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, Thành phố học tập toàn cầu, chúng ta cùng bạn bè quốc tế chung tay cất lên tiếng nói của hòa bình... Hãy cùng với chúng tôi lan tỏa thông điệp của hòa bình, tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, để thể thao tiếp tục là cầu nối giữa các dân tộc và để mỗi chúng ta trở thành một sứ giả của tình hữu nghị. Hãy cùng nguyện cầu hòa bình, an lạc đến nhân loại trên thế giới”.

Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm, đại diện Ban tổ chức trao ủng hộ Quỹ Vì người nghèo thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Tuyến

Sau Thông điệp hòa bình, các đại biểu thực hiện nghi thức ký tên trên Cờ Hòa bình.

Chia sẻ tại chung kết Giải chạy, Phó Giám đốc Thường trực Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Minh Đức cho biết, thông qua việc thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao rộng khắp trên địa bàn, Giải chạy còn là nơi phát hiện nhiều nhân tố mới, tài năng trẻ để đóng góp cho thể thao thành tích cao của Thủ đô cũng như cả nước.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 100.000.000 đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo thành phố Hà Nội.

Cuộc đua sôi nổi, hấp dẫn

Tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới năm nay, nội dung nâng cao quy tụ hơn 150 vận động viên đến từ 16 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước gồm: Hà Nội, Đồng Nai, Lai Châu, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Gia Lai, Phú Thọ, Quân đội, Công an nhân dân, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội… Cùng với đó là các vận động viên đến từ 126 xã, phường của Thủ đô Hà Nội.

Các vận động viên tham gia 12 nội dung thi đấu ở các cự ly gồm: 1.750m nam, nữ trung học cơ sở và trung học phổ thông (1 vòng hồ Hoàn Kiếm); 1.750m nữ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài (1 vòng hồ Hoàn Kiếm); 3.500m nam đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); 3.500m nữ lao động sản xuất và vũ trang (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); 5.250m nam lao động sản xuất và vũ trang (3 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Các vận động viên khối nam nâng cao mở rộng tham gia Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026. Ảnh: Quang Thái

Nét mới của giải năm nay là có thêm nội dung thi đấu dành cho các nhà tài trợ với cự ly 1.750m, nam và nữ. Ở nội dung chạy nâng cao dành cho vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố, các vận động viên tranh tài ở nội dung 5.250m nữ, 8.750m nam (5 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Đến với chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51, vận động viên Lương Đức Phước (sinh năm 2002, thuộc Đoàn Đồng Nai và đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia) đã xuất sắc giành vị trí quán quân nội dung nam nâng cao 8.750m ngay trong lần đầu tiên tham dự.

Về Nhất ở nội dung dành cho khối nữ nâng cao 5.250m, vận động viên Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa) ghi dấu mốc ấn tượng khi lần thứ ba bước lên bục cao nhất trong tổng số 5 lần tham dự Giải chạy Báo Hànộimới.

Chia sẻ sau khi về Nhất ở cự ly 3.500m, anh Sugihara Kei (Đại sứ quán Nhật Bản) cho hay, anh rất vui khi giành giải Nhất trong cuộc chạy. Cá nhân Sugihara Kei đặc biệt ấn tượng với Thông điệp hòa bình của sự kiện.

Về Nhất ở nội dung thi đấu dành cho nữ khối trung học cơ sở, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan, học sinh Trường Trung học cơ sở Đông Anh cho biết: “Đây là lần thứ ba, em tham gia Giải chạy Báo Hànộimới. Có thể nói đây là một sân chơi thể thao rất ý nghĩa đối với học sinh chúng em. Trong các mùa giải tiếp theo, em chắc chắn sẽ tiếp tục đăng ký tham gia để thử thách bản thân và duy trì phong độ rèn luyện”.

Kết quả các nội dung thi đấu Sau cuộc tranh tài sôi nổi, quyết liệt và đầy cảm xúc, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 đã xác định được chủ nhân tại các nội dung thi đấu. + Kết quả chung cuộc nội dung chạy 1.750m nam trung học cơ sở: Nhất - Trần Hoàng Long Giang (Sóc Sơn); Nhì - Phan Đức Huy (Sơn Tây); Ba - Nguyễn Xuân Trường (Sơn Tây). + Kết quả chung cuộc nội dung chạy 1.750m nữ trung học cơ sở: Nhất - Nguyễn Thị Ngọc Lan (Đông Anh); Nhì - Nguyễn Khánh Linh (Xuân Phương); Ba - Cấn Thị Anh Thư (Thạch Thất). + Kết quả chung cuộc nội dung 1.750m nữ khối các đơn vị tài trợ: Nhất - Vũ Thị Minh (Agribank); Nhì - Nguyễn Thị Thu (Toyota); Ba - Vũ Thị Hồng (Acecook). + Kết quả chung cuộc cự ly chạy 3.500m khối nam người nước ngoài: Nhất - Sugihara Kei (Đại sứ quán Nhật Bản); Nhì - Hugo Ericsson (Trường UNIS); Ba - Jindrich Hacker (Trường UNIS). + Kết quả chung cuộc cự ly chạy 1.750m khối nữ người nước ngoài: Nhất - Christine Mitchel (Trường UNIS); Nhì - Julia Hatch (Trường UNIS); Ba - Nataliya Reztsova (Đại sứ quán Nga). + Kết quả chung cuộc nam nâng cao mở rộng cự ly 8.750m nam: Nhất - Lương Đức Phước (Đồng Nai); Nhì - Trần Văn Đảng (Hà Nội); Ba - Nguyễn Hoàng Thịnh (Đồng Nai). + Kết quả chung cuộc nữ nâng cao mở rộng cự ly 5.250m: Nhất - Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa); Nhì - Hoàng Thị Ngọc Anh (Hải Phòng); Ba - Đinh Thị Tân Hương (Hải Phòng). + Kết quả chung cuộc đồng đội nữ nâng cao mở rộng: Nhất - Hưng Yên (19 điểm); Nhì - Hải Phòng (21 điểm); Ba - Bộ đội Biên phòng (25 điểm). + Kết quả chung cuộc khối nam lao động sản xuất và vũ trang 5.250m: Nhất - Vũ Hải Toàn (Đơn vị Hoàng Liệt); Nhì - Lò Văn Hồng (Đơn vị Láng); Ba - Lò Bảo Tâm (Đơn vị Nội Bài). + Kết quả chung cuộc khối nữ lao động sản xuất và vũ trang 3.500m: Nhất - Nguyễn Thị Diễm (Đơn vị Bất Bạt); Nhì - Lê Thị Huyền (Đơn vị Nam Phương); Ba - Mai Hải Anh (Đơn vị Nghĩa Đô). + Kết quả chung cuộc khối nam trung học phổ thông cự ly 1.750m: Nhất - Nguyễn Kim Tiến Hải (Đông Anh); Nhì - Lê Anh Cao (Chương Dương); Ba - Ngô Minh Huy (Đông Anh). + Kết quả chung cuộc khối nữ trung học phổ thông cự ly 1.750m: Nhất - Lê Vân Anh (Xuân Phương); Nhì - Ngô Thị Gia Tuệ (Đông Anh); Ba - Phan Thị Huyền (Đông Anh). + Kết quả chung cuộc toàn đoàn khối xã, phường: Nhất - Đông Anh; Nhì - Gia Lâm; Ba - Bồ Đề. + Kết quả chung cuộc đồng đội khối trung học phổ thông: Nhất - Đông Anh; Nhì - Tây Hồ; Ba - Phúc Thọ. + Kết quả chung cuộc đồng đội nam khối trung học phổ thông: Nhất - Đông Anh; Nhì - Gia Lâm; Ba - Bất Bạt. + Kết quả chung cuộc toàn đoàn khối nâng cao mở rộng: Nhất - Bộ đội Biên phòng (50 điểm); Nhì - Lai Châu (87 điểm); Ba - Trường Đại học Sư phạm Thể dục, Thể thao Hà Nội (95 điểm). + Kết quả chung cuộc khối nam trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề: Nhất - Nguyễn Duy Đạt (Đại học Bách khoa Hà Nội); Nhì - Ngô Lương Quang (Đại học Thủy lợi); Ba - Nguyễn Văn Thuận (Đại học Giao thông Vận tải). + Kết quả chung cuộc khối nữ trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề: Nhất - Ngô Thị Thảo (Đại học Bách khoa Hà Nội); Nhì - Ngô Thị Ngọc Anh (Học viện Nông nghiệp); Ba - Lê Thị Oanh (Học viện Nông nghiệp). + Kết quả chung cuộc đồng đội khối trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề: Nhất - Đại học Bách khoa Hà Nội (10 điểm); Nhì - Học viện An ninh nhân dân (21 điểm); Ba - Học viện Nông nghiệp (22 điểm). + Giải toàn đoàn: Nhất - Đại học Bách khoa Hà Nội (15 điểm); Nhì - Học viện Nông nghiệp (25 điểm); Ba - Học viện An ninh nhân dân (28 điểm).