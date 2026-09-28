Toàn cảnh Bangkok chìm trong biển nước sau trận mưa dài 48 tiếng

Chiều 24/9, Bangkok bắt đầu hứng trận mưa lớn. Người dân thủ đô Thái Lan vốn không xa lạ với những ngày mưa, nhất là trong cao điểm mùa mưa tháng 9. Thành phố đã được cảnh báo về khả năng mưa lớn đến rất lớn, nhưng khi những hạt mưa đầu tiên trút xuống, không nhiều người nghĩ chưa đầy 48 giờ sau, nước sẽ tràn vào nhà và phủ kín nhiều tuyến phố.

Mưa kéo dài suốt đêm rồi sang ngày hôm sau. Đến tối 25/9, nhiều khu dân cư bắt đầu ngập sâu. Đến sáng 26/9, Bangkok đã trải qua gần 48 giờ mưa liên tục. Lượng mưa tại nhiều khu vực tiến sát 300 mm, trong đó Min Buri và Khlong Sam Wa ở phía đông thành phố lần lượt ghi nhận khoảng 274,5 mm và 273 mm. Riêng lượng nước mưa tích tụ tại phía đông Bangkok trong đêm 24-25/9 được ước tính khoảng 14 triệu m3.

Sang ngày 26/9, tình hình chuyển biến nhanh chóng. Ôtô bị bỏ lại giữa đường, người dân phải lội qua dòng nước để tìm mua thức ăn, hàng nghìn người rời nhà đến các điểm trú ẩn.

Nước ngập gần chạm nóc ôtô. Tại những khu dân cư nằm dọc kênh Prem Prachakorn, nước bắt đầu vượt qua bờ kênh và tràn vào nhà.

Người dân chật vật vượt qua vùng nước sâu đến ngang ngực.

Một cư dân nói với Reuters rằng nước dâng quá nhanh khiến nhiều gia đình không kịp chuẩn bị. Cô phải đi bộ 2-3 km qua vùng ngập để mua nhu yếu phẩm sau khi khu vực sinh sống bị nước bao phủ vào tối 25/9.

Khi tình hình chuyển biến xấu, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt tuyên bố ba quận gồm Nong Chok, Suan Luang và Khan Na Yao là khu vực thiên tai.

"Vấn đề chính hiện nay không phải là đường ống bị tắc. Các kênh đã đầy", ông Chadchart nói. Bangkok vốn có mạng lưới kênh đào dày đặc để dẫn nước ra ngoài thành phố. Nhưng khi mưa đổ xuống với tốc độ quá nhanh, chính những tuyến kênh này trở thành điểm nghẽn. Chính quyền phải tìm cách hạ mực nước trong kênh trước khi có thể tiếp tục hút nước từ đường phố và khu dân cư.

Chính quyền thành phố cho biết đã điều hướng nước từ các kênh quá tải vào Bueng Nong Bon, hồ chứa có sức chứa khoảng 5 triệu m3, sau đó đưa nước qua đường hầm thoát nước trực tiếp ra sông Chao Phraya. Trước khi mưa lớn bắt đầu, mực nước tại hồ này đã được hạ xuống để tạo thêm dung tích chứa. Nhưng lượng mưa lớn tiếp tục đổ xuống thành phố khiến tốc độ thoát nước không theo kịp. Ngày 26/9, Bangkok mở rộng tình trạng thiên tai ra toàn bộ 50 quận.

Bangkok chuẩn bị 233 điểm trú ẩn tạm thời. Đến ngày 27/9, khoảng 4.200 người đã sử dụng những địa điểm này; một số trường học được tận dụng làm nơi trú tạm cho các gia đình không thể ở lại nhà. Tại khu Kheha Rom Klao, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng, khoảng 1.000 người được đưa đến một trường học trong đêm 26/9. Các phòng học được dọn bàn ghế để làm chỗ nghỉ, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ những người có nhu cầu đặc biệt.

Hơn 400 trường học do Bangkok quản lý được thông báo đóng cửa vào ngày 28/9. Giao thông cũng chịu ảnh hưởng trên diện rộng.

Khu vực phía đông Bangkok, đặc biệt quanh Min Buri, Khlong Sam Wa và các cộng đồng dọc kênh, chịu tác động nặng hơn. Một số tuyến đường nối vào khu vực sân bay cũng bị ảnh hưởng, trong khi người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển nếu không cần thiết.

Ôtô nằm la liệt giữa vùng nước ngập.

Trên những tuyến đường ngập sâu, việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân gần như bất khả thi. Người đi bộ phải dò từng bước qua dòng nước.

Ở Khlong Chan, một khu chung cư rơi vào cảnh mất điện, mất nước máy. Điện bị cắt từ sáng 26/9, trong khi nước ngập xung quanh khu nhà chưa có dấu hiệu rút.

Ông Chadchart cho biết tình trạng bắt đầu cải thiện trong ngày 27/9, khi vùng áp thấp gây mưa đã dịch chuyển về phía tây. Lượng mưa tại Bangkok được dự báo giảm xuống khoảng 10-20 mm/ngày. Tuy nhiên, ông cảnh báo nước vẫn khó rút nhanh vì khi chính quyền hút nước khỏi các kênh, nước từ những khu vực xung quanh lại tiếp tục chảy vào. Một số khu dân cư có thể mất nhiều ngày, thậm chí khoảng hai tuần, mới khô hoàn toàn.

Người dân vẫn phải lội qua dòng nước cao tới đùi để mua thực phẩm. Một số khu vực mất điện, trong khi người mắc kẹt trong nhà phải chờ cứu trợ. Tính đến ngày 27/9, 52.000 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng, hàng nghìn người phải rời nhà.

Tối 27/9, mưa tại Bangkok đã giảm và nước bắt đầu rút ở nhiều khu vực. Nhưng những khu vực gần kênh, vùng trũng và cộng đồng đông dân vẫn ngập. Các tuyến kênh phải tiếp tục được kiểm soát mực nước, trong khi dòng nước từ các khu vực xung quanh vẫn đổ về. Sau gần ba ngày, Bangkok chuyển từ cuộc chạy đua chống nước dâng sang cuộc chạy đua đưa nước ra khỏi thành phố.

Một người dân chạy lũ cùng thú cưng.

Hà Vi