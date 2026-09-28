Lâm Đồng đưa 5 máy đo tốc độ cố định vào hoạt động trên các tuyến đường

Các thiết bị được bàn giao cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng quản lý, vận hành.

Lâm Đồng đưa vào hoạt động 5 máy đo tốc độ cố định. Ảnh minh hoạ

Trong đó, 2 máy được lắp tại Km01+610 và Km18+800 trên Quốc lộ 28B, theo hướng Phan Thiết đi Đà Lạt; 2 máy tại Km16+900 và Km57+390 trên Quốc lộ 28B, theo hướng Đà Lạt đi Phan Thiết; máy còn lại đặt tại Km0+780 trên đường ĐT724, hướng từ Quốc lộ 20 đi Lâm Hà.

Các máy đo tốc độ được trang bị công nghệ laser, có khả năng tự động phát hiện, đo tốc độ phương tiện và truyền hình ảnh về trung tâm xử lý. Hệ thống có thể đo phương tiện ở khoảng cách xa, đồng thời ghi nhận tốc độ của nhiều phương tiện di chuyển theo từng đoàn.

Vào ban đêm, thiết bị sử dụng đèn hồng ngoại, hạn chế ánh sáng gây chói và không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Dữ liệu hình ảnh được truyền về trung tâm thông qua mạng 4G/5G.

Trước các vị trí lắp đặt máy đo tốc độ, lực lượng chức năng bố trí biển cảnh báo để người điều khiển phương tiện chủ động nắm thông tin và chấp hành quy định.

Việc đưa hệ thống máy đo tốc độ cố định vào hoạt động góp phần ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm tốc độ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người điều khiển phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 28, Quốc lộ 28B, ĐT724 và các tuyến đường trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường và giữ khoảng cách an toàn.