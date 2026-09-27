Thủ đô phát triển phải có chất lượng, bản sắc và đáng sống
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam...
Chiều 27/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu-Quốc Tử Giám, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-do-phat-trien-phai-co-chat-luong-ban-sac-va-dang-song-post1138646.vnp