Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở tại Ấn Độ và Nepal, hàng chục người thiệt mạng

Tại Ấn Độ, số người thiệt mạng do mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất đã tăng lên 56 người, trong khi 46 người bị thương và hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại. Phần lớn thương vong được ghi nhận tại bang Uttar Pradesh, nơi hứng chịu lượng mưa lớn bất thường trong những ngày qua.

Người dân tìm kiếm đồ đạc tại một ngôi nhà bị hư hại sau trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng ở Devighat, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 21 tháng 9 năm 2026.

Theo ông Hrishikesh Bhaskar Yashod, Ủy viên cứu trợ bang Uttar Pradesh, khu vực này ghi nhận 66,5 mm mưa trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến sáng 27/9. Con số này cao gấp nhiều lần mức trung bình 7,6 mm của cùng kỳ.

Mưa lớn và giông bão đã gây ngập tại nhiều khu vực, đồng thời kích hoạt các vụ sạt lở, làm hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Lực lượng chức năng đang triển khai các hoạt động cứu hộ tại những khu vực bị ngập, phân phát hàng cứu trợ và đánh giá thiệt hại về mùa màng để có phương án hỗ trợ người dân.

Tình trạng nước sông dâng cao cũng khiến nguy cơ lũ lụt tại nhiều bang của Ấn Độ gia tăng. Ủy ban Nước Trung ương Ấn Độ cho biết 30 trạm quan trắc trên 7 bang đang ghi nhận tình trạng nghiêm trọng. Một số con sông lớn như Ganga, Gandak, Kosi, Bagmati và Narmada đã vượt mức cảnh báo nguy hiểm.

Tại Nepal, ít nhất 14 người đã thiệt mạng kể từ khi mưa lớn bắt đầu từ ngày 24/9, trong khi 11 người được báo cáo mất tích. Mưa kéo dài gây ngập lụt, sạt lở và làm gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực trên cả nước.

Giới chức Nepal cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét tại 49 trong tổng số 77 huyện. Mực nước tại nhiều con sông và phụ lưu tiếp tục dâng cao, buộc chính quyền địa phương phải tăng cường theo dõi những khu vực có nguy cơ ngập lụt.

Tại một số địa phương, nước sông đã tràn vào khu dân cư. Riêng khu vực Butwal, nước sông Tinau dâng vượt mức nguy hiểm, cuốn trôi nhiều ngôi nhà và khiến lực lượng chức năng phải sơ tán khoảng 1.000 người. Tại Saptari, nước sông Saptakoshi đã làm ngập hơn 200 ngôi nhà, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân.

Mưa lớn cũng gây sạt lở trên nhiều tuyến đường quan trọng, khiến giao thông bị đình trệ. Một số tuyến cao tốc và đường liên tỉnh bị đất đá chắn ngang, trong khi nhiều khu vực phải hạn chế hoặc tạm dừng lưu thông để bảo đảm an toàn.

Tại Chitwan, mực nước các sông Narayani và Riu vượt mức nguy hiểm, buộc chính quyền phải chuẩn bị phương án sơ tán người dân khỏi các khu vực ven sông. Nhiều ngôi nhà, cầu đường và công trình hạ tầng cũng bị ảnh hưởng bởi nước lũ và sạt lở.

Những ngôi nhà bị hư hại sau trận lũ quét và sạt lở đất chết người ở Devighat, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 21 tháng 9 năm 2026. (Ảnh: REUTERS)

Không chỉ gây thiệt hại về người và nhà cửa, thiên tai còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện và viễn thông của Nepal. Tại các huyện Manang, Mustang, Myagdi và Baglung, nguồn điện bị gián đoạn hoàn toàn. Trong khi đó, lũ trên sông Rahuganga làm hư hại một phần công trình và các cột đường dây truyền tải của một dự án thủy điện công suất 40 MW. Các cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại và triển khai phương án khôi phục hoạt động.

Hệ thống viễn thông tại một số khu vực cũng bị gián đoạn do cáp quang và nguồn điện bị hư hại bởi lũ lụt, sạt lở.

Một sự cố nghiêm trọng khác xảy ra tại huyện Manang, nơi 10 công nhân địa phương được cho là mất tích sau khi một trận tuyết lở vùi lấp khu vực chân núi Himlung Himal, ngọn núi cao 7.126 m ở phía bắc Nepal.

Những người này đang dựng lều phục vụ các đoàn leo núi nước ngoài. May mắn, các nhà leo núi chưa có mặt tại khu vực khi tuyết lở xảy ra.

Tình hình tại Nepal đặc biệt đáng lo ngại khi nhiều khu vực của nước này vừa trải qua một đợt thiên tai nghiêm trọng hồi tháng trước. Những địa phương như Rasuwa và Nuwakot, từng chịu ảnh hưởng nặng nề, tiếp tục được yêu cầu duy trì cảnh giác dù hiện chưa nằm trong nhóm khu vực có nguy cơ lũ cao nhất.

Trong bối cảnh mưa lớn vẫn tiếp diễn, giới chức Nepal yêu cầu người dân tại các khu vực ven sông, vùng trũng và những nơi có nguy cơ sạt lở chủ động theo dõi cảnh báo, sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.

Tại cả Ấn Độ và Nepal, các lực lượng cứu hộ vẫn được triển khai tại những khu vực chịu ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đồng thời tiếp tục thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và theo dõi diễn biến mực nước tại các con sông lớn.

Các cơ quan chức năng cảnh báo người dân không chủ quan khi mưa lớn và nước sông tiếp tục dâng cao, bởi nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng vẫn còn hiện hữu tại nhiều khu vực.