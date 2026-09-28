Nâng cao năng lực chỉ huy, tham mưu, hiệp đồng

Với sự chuẩn bị chu đáo, luyện tập nghiêm túc, các nội dung diễn tập được thực hiện chặt chẽ, sát thực tế và an toàn tuyệt đối. Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 3 yêu cầu sau diễn tập, Bộ CHQS TP Hải Phòng tổ chức rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến, nhất là các phương án xử trí tình huống đột xuất, phức tạp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh trong cuộc diễn tập.

Khẩu đội 12,7mm thực hành đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập.

Bộ CHQS TP Hải Phòng trao thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khung tập tổ chức hiệp đồng tác chiến.

Các hội nghị trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ.

Hạ đạt mệnh lệnh hành quân ra khu căn cứ chiến đấu.