Không xem nhẹ nguy cơ mất an toàn khi tai nạn xe tập lái liên tiếp xảy ra

Tai nạn liên tiếp, giáo viên dạy lái xe tử vong

Khoảng 19h45’ ngày 26/9, trên tỉnh lộ 276 mới đoạn qua thôn Thượng (xã Phật Tích, TP.Bắc Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe ô tô tập lái, khiến một người tử vong, một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên quan đến xe tập lái xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: TL.

Thông tin ban đầu cho thấy, xe ô tô tập lái mang biển kiểm soát 99A-295.XX do chị Phạm Thị H. (sinh năm 1988, trú tại Hà Nội) điều khiển chở theo giáo viên dạy lái xe Trường Trung cấp Thuận Thành đã va chạm với một xe cơ giới khác lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm, xe tập lái lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện vào xe tải mang biển kiểm soát 99C-105.XX.

Vụ tai nạn khiến giáo viên dạy lái xe tử vong trên đường đi cấp cứu, chị Phạm Thị H. bị thương, phải nhập viện điều trị. Chiếc xe tập lái biến dạng nghiêm trọng.

Trước đó, tại Đắk Lắk cũng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe tập lái khiến một giáo viên tử vong.

Lúc 10h50’, tại Km11+700 đường tránh Đông Buôn Ma Thuột đoạn qua xã Ea Knuếc, anh B.C.H. (18 tuổi, trú tại Đắk Lắk) điều khiển xe ô tô tập lái thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Nam Việt.

Khi lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 27 đi Quốc lộ 26, xe tập lái bất ngờ tông vào phía sau xe tải mang biển kiểm soát 79H-129.XX đang đỗ cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến giáo viên dạy lái P.T.T. (33 tuổi) tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong cabin. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là học viên không chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện.

Một vụ tai nạn liên quan đến xe tập lái cũng đã xảy ra trên đường đê sông Đáy, đoạn qua khu vực xã Khánh Trung ( tỉnh Ninh Bình).

Khoảng 15h ngày 4/2, xe tải tập lái do một học viên điều khiển, có giáo viên hướng dẫn ngồi cùng bất ngờ mất lái, tông vào thành cầu cống ven đường rồi lao xuống phía dưới.

Cú va chạm khiến một đoạn thành cầu đổ sập, đè lên xe tải, phần đầu phương tiện biến dạng nghiêm trọng. Người dân nhanh chóng ứng cứu nhưng giáo viên dạy lái vẫn không qua khỏi, học viên điều khiển xe bị thương nhẹ.

Siết chặt đào tạo, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống

Điểm đáng chú ý trong các vụ tai nạn trên là đều xảy ra trong quá trình thực hành lái xe, khi học viên trực tiếp điều khiển phương tiện trên đường.

Công tác đào tạo lái xe cần đặc biệt chú trọng khả năng nhận diện, phòng ngừa rủi ro.

Dù nguyên nhân cụ thể của từng vụ có sự khác nhau, tuy nhiên hậu quả nghiêm trọng cho thấy các nguy cơ mất an toàn trong quá trình đào tạo cần được quan tâm đúng mức.

Đặc thù của hoạt động đào tạo lái xe là học viên chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, khả năng quan sát, phán đoán và xử lý tình huống còn hạn chế.

Trong khi đó, quá trình thực hành trên đường luôn tiềm ẩn những tình huống bất ngờ như phương tiện chuyển hướng, xe phía trước phanh gấp, chướng ngại vật hoặc các va chạm phát sinh, học viên mất tập trung.

Vì vậy bên cạnh việc trang bị kiến thức lý thuyết và kỹ năng điều khiển phương tiện, công tác đào tạo cần đặc biệt chú trọng khả năng nhận diện, phòng ngừa rủi ro.

Giáo viên không chỉ hướng dẫn thao tác lái xe mà còn phải thường xuyên nhắc nhở học viên giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ, quan sát toàn diện và chủ động giảm tốc độ khi gặp tình huống phức tạp.

Đồng thời chủ động đánh giá trình độ của từng học viên để lựa chọn tuyến đường và mức độ khó phù hợp.

Những người mới làm quen với việc điều khiển ô tô, việc tăng dần độ khó trong quá trình thực hành, từ khu vực ít phương tiện đến những tuyến đường có mật độ giao thông cao sẽ giúp học viên tích lũy kinh nghiệm và hạn chế những tình huống vượt quá khả năng xử lý.

Cùng với đó, các cơ sở đào tạo cần thường xuyên rà soát chất lượng đội ngũ giáo viên, phương tiện và quy trình tổ chức thực hành. Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phanh, thiết bị an toàn và các bộ phận kỹ thuật trên xe tập lái cần được thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ sở đào tạo, công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý cũng cần được tăng cường.

Những vi phạm trong hoạt động đào tạo, tổ chức thực hành và bảo đảm an toàn cần được phát hiện, xử lý kịp thời.

Công tác rà soát các tuyến đường thường được sử dụng để tập lái, nhận diện những vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cũng là giải pháp cần thiết.

Các vụ tai nạn liên tiếp không chỉ để lại hậu quả nặng nề cho những người trực tiếp liên quan mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo lái xe.