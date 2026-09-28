Củng cố tổ chức cơ sở đảng

Vừa qua, Đảng ủy xã Minh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về thành lập, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng tại các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trên địa bàn. Tại hội nghị, Đảng ủy xã đã công bố các quyết định kết thúc hoạt động, thành lập và quyết định chỉ định nhân sự các tổ chức đảng, gồm: 1 Đảng bộ Trạm Y tế xã và 10 chi bộ.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, Đảng bộ Trạm Y tế xã Minh Hóa đã xây dựng đề án thành lập 5 chi bộ trực thuộc Đảng ủy và chỉ định nhân sự các chi bộ. Tại điểm trạm y tế chính có 2 chi bộ, ngoài ra, có 3 chi bộ tại các điểm trạm Xuân Hóa, Yên Hóa và Hồng Hóa.

Bí thư Đảng bộ Trạm Y tế xã Minh Hóa Phạm Văn Chung cho biết, việc hoàn thiện bộ máy và tổ chức đảng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ổn định tổ chức và bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt đối với các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Qua đó, tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo trạm và các bộ phận chuyên môn; bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Minh Hóa trao quyết định thành lập các đảng bộ, chi bộ trực thuộc - Ảnh: C.T

Đảng bộ xã Minh Hóa hiện có 9 đảng bộ và 32 chi bộ trực thuộc với tổng số 1.870 đảng viên. Đây là quy mô tổ chức đảng tương đối lớn đối với cấp xã sau sắp xếp, đặt ra yêu cầu cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và giữ mối liên hệ thường xuyên giữa cấp ủy xã với các tổ chức đảng trực thuộc.

Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Minh Hóa Đinh Ngọc Tọa cho biết, ngay sau khi có các quy định của cấp trên về tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức đảng, đơn vị sự nghiệp, Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ sắp xếp, thành lập mới các chi bộ thôn, đảng bộ trường học; kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND xã; thành lập các đảng bộ, chi bộ phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Đảng ủy xã.

Cụ thể, thành lập 7 đảng bộ mới (gồm 2 đảng bộ trường mầm non, 2 đảng bộ trường tiểu học, 2 đảng bộ trường trung học cơ sở và Đảng bộ Trạm Y tế); 12 chi bộ thôn và 10 chi bộ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị cấp xã và đổi tên Chi bộ Trường phổ thông dân tộc nội trú thành Chi bộ Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Minh Hóa.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Hóa Bùi Anh Tuấn, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với các cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau khi được thành lập, các tổ chức đảng phải nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay vào công việc, xây dựng nền nếp hoạt động và phát huy thực chất vai trò hạt nhân chính trị tại cơ quan, đơn vị; không để khoảng trống lãnh đạo, không để việc sắp xếp tổ chức ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

“Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức chắc chắn sẽ có những thay đổi về tổ chức, cán bộ và nhiệm vụ. Vì vậy, Đảng ủy yêu cầu các tổ chức đảng phải giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, chủ động làm tốt công tác tư tưởng, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đoàn kết phải thực chất, dân chủ phải đi đôi với kỷ luật, thống nhất trong nhận thức và hành động. Các tổ chức đảng bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị để xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm; gắn công tác xây dựng Đảng với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lấy hiệu quả công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm một trong những thước đo quan trọng đánh giá năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng”, Bí thư Đảng ủy xã Minh Hóa Bùi Anh Tuấn, cho biết thêm.