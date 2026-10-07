Sớm hoàn thiện thủ tục các dự án y tế

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi làm việc với Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc.

Bệnh viện Phổi 74 hiện có 382 cán bộ, y, bác sĩ. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện đã chủ động nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã khám bệnh ngoại trú cho 28.771 lượt người, đạt 96% kế hoạch năm; điều trị nội trú cho 11.199 lượt người, đạt 85% kế hoạch năm 2026.

Tuy nhiên do đặc thù là bệnh viện chuyên khoa lao, phổi nên công tác tuyển dụng và giữ chân đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên chẩn đoán hình gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của bệnh viện đã xuống cấp; nhiều trang thiết bị phục vụ công tác khám, điều trị bệnh còn thiếu.

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phạm Quang Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Phổi 74 trong khám, điều trị bệnh xã hội cho Nhân dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị bệnh viện tiếp tục khắc phục các khó khăn, triển khai thực hiện tốt Chương trình chống lao Quốc gia; đầu mối quản lý chương trình chống lao của tỉnh.

Đồng thời chủ động xây dựng giải pháp, lộ trình hướng tới xây dựng Bệnh viện Phổi 74 thuộc nhóm các bệnh viện tự chủ nhóm 2; có các cơ chế, chính sách để thu hút, giữ chân đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn giỏi. Đồng chí giao Sở Tài chính xem xét, kịp thời cấp kinh phí chi thường xuyên năm 2026 nhằm bảo đảm các hoạt động cho bệnh viện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra cơ sở vật chất Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra thực địa việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc; Dự án xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc.

Theo báo cáo của các đơn vị, Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc, giai đoạn 1 đã trình hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, với tổng mức đầu tư 189 tỷ đồng.

Hiện, Sở Y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện các thủ tục trình hội đồng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư trước 20/10/2026.

Dự án xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư 290 tỷ đồng. Dự án thuộc công trình nhóm B, đủ điều kiện trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Sở Y tế đang phối hợp với Sở Công Thương hoàn thiện một số nội dung trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc và Dự án xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong đó cần chú trọng đến kiến trúc, cảnh quan, môi trường; bảo đảm công tác khám, chữa bệnh không bị gián đoạn khi dự án được triển khai xây dựng.

Các Sở Tài chính, Xây dựng tăng cường hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế theo cơ chế “luồng xanh”. Sở Y tế tập trung đôn đốc, kiểm soát tiến độ các dự án, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu đề ra, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.