Việt Nam đăng cai chuỗi hội nghị về khoa học, công nghệ của ASEAN

Hội nghị dự kiến có sự tham dự của đại diện các cơ quan phụ trách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các đối tác, chuyên gia và nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Chương trình gồm 7 cuộc họp, trong đó có 5 cuộc họp của các tiểu ban chuyên môn; cuộc họp lần thứ 21 của Hội đồng tư vấn cho COSTI (BAC-21) và phiên toàn thể hội nghị COSTI-90.

Ngày 13/10, 5 tiểu ban sẽ họp đồng thời về các lĩnh vực gồm hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; công nghệ chuyên sâu và mới nổi; công nghệ sinh học và khoa học thực phẩm; công nghệ vật liệu và năng lượng; khoa học Trái đất, đại dương và vũ trụ.

Cuộc họp BAC-21 diễn ra vào sáng 14/10; còn phiên toàn thể hội nghị COSTI-90 bắt đầu vào chiều 14/10 và cả ngày 15/10. Theo chương trình dự kiến, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ tham dự và phát biểu chào mừng hội nghị vào chiều 14/10.

Việt Nam đăng cai Hội nghị COSTI lần thứ 90 tại Đà Nẵng. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại hội nghị COSTI-90, các đại biểu dự kiến rà soát tiến độ thực hiện các kết luận của Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (AMMSTI) và Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 - 2035 (APASTI 2026 - 2035). Đồng thời, hội nghị sẽ xem xét các sáng kiến, nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hợp tác mới và cập nhật tình hình hợp tác với các đối tác đối thoại, tổ chức quốc tế.

Trên cơ sở báo cáo của các tiểu ban và hội đồng tư vấn, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN sẽ thảo luận, thống nhất định hướng và các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Thông qua hội nghị, Việt Nam hướng tới thúc đẩy triển khai APASTI 2026 - 2035 với những kết quả cụ thể, có thể đo lường và ứng dụng vào thực tiễn. Các ưu tiên gồm tăng cường nghiên cứu chung, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu, trao đổi nhà khoa học và kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ASEAN, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng nghiên cứu.

Bên cạnh các phiên họp chính thức, hội nghị còn có nhiều hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó, vòng chung kết và lễ trao Giải thưởng Khoa học ASEAN - Mỹ dành cho phụ nữ năm 2026 dự kiến diễn ra vào chiều 14/10, với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy hệ thống y tế bao trùm và có khả năng chống chịu tại ASEAN”.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những đóng góp của các nhà khoa học nữ trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực y tế. Bốn nhà khoa học nữ lọt vào vòng chung kết sẽ trình bày công trình nghiên cứu và trả lời câu hỏi của ban giám khảo để lựa chọn người đạt giải ở hai hạng mục: Nhà khoa học giữa sự nghiệp và nhà khoa học cao cấp.

Cũng trong ngày 14/10, hội thảo về kết quả nghiên cứu khảo sát sinh học kỹ thuật trong ASEAN dự kiến diễn ra vào buổi sáng, trong khuôn khổ dự án do Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh tài trợ, Đại học Putra Malaysia chủ trì thực hiện. Hội thảo tập trung trao đổi về năng lực, cơ hội và nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực sinh học kỹ thuật, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng tầm nhìn và dự thảo lộ trình sinh học kỹ thuật ASEAN.

Chiều 15/10, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Nghiên cứu UL (Hoa Kỳ) dự kiến tổ chức hội thảo quốc tế “Phụ nữ đổi mới sáng tạo vì ASEAN: Kiến tạo tương lai thông qua Khoa học và Công nghệ”. Hoạt động nhằm kết nối các nhà khoa học nữ, tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đồng thời khuyến khích sự tham gia của phụ nữ và thế hệ trẻ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc đăng cai COSTI-90 góp phần tăng cường vai trò của Việt Nam trong hợp tác ASEAN về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là cơ hội để kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước với các đối tác khu vực và quốc tế, mở rộng hợp tác nghiên cứu, huy động tri thức và nguồn lực phục vụ phát triển, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam và thành phố Đà Nẵng tới bạn bè quốc tế.

COSTI là cơ chế hợp tác cấp quan chức cao cấp của ASEAN trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có chức năng hỗ trợ Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN triển khai các định hướng hợp tác khu vực.

Hà Anh