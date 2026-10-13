Ngoại giao nghị viện mở đường cho hợp tác thực chất: Thông điệp từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Tân Hoa Xã

Truyền thông Trung Quốc ngày 12/10 đồng loạt đăng tải thông tin về cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, đồng thời đưa tin hai bên đồng chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Đề cao vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy hợp tác thực chất

Theo đó, các bài viết thông tin, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc, khẳng định Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Việt Nam triển khai các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Tân Hoa Xã

Lãnh đạo cơ quan lập pháp Trung Quốc nhấn mạnh hai bên cần phát huy vai trò của cơ chế hợp tác nghị viện, đi sâu trao đổi về kinh nghiệm lập pháp, giám sát, cùng nâng cao năng lực quản trị quốc gia, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong đời sống chính trị của mỗi nước, đồng thời thúc đẩy thực hiện các văn kiện hợp tác đã ký kết.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đánh giá cao và nhất trí với đề xuất hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đó là không chỉ dừng ở trao đổi kinh nghiệm chuyên môn mà còn cần hỗ trợ tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi, thúc đẩy kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Qua đó, các thỏa thuận hợp tác có thể được triển khai hiệu quả hơn, đồng thời củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu trong cuộc hội đàm. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tăng cường giao lưu với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, phát huy cơ chế Ủy ban hợp tác, mở rộng chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát và đại diện, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu sắc hơn.

Các bài viết cũng nhấn mạnh ý nghĩa của Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc trong việc rà soát kết quả triển khai các thỏa thuận đã đạt được, xác định trọng tâm hợp tác tiếp theo và cụ thể hóa những định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao.

Truyền thông Trung Quốc đăng tải thông tin về cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Góp phần bảo đảm pháp lý cho hợp tác song phương

Trước đó, Tân Hoa Xã đưa tin Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Theo Tân Hoa Xã, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng; sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất.

Tân Hoa Xã đưa tin Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh

Về các lĩnh vực hợp tác, truyền thông chủ nhà đưa tin, Thủ tướng Trung Quốc đề cập việc tăng cường kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy thương mại, kết nối hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và kinh tế số. Hai bên cũng được khuyến khích mở rộng hợp tác y tế, giáo dục, thanh niên và giao lưu nhân dân.

Các bài viết nhấn mạnh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề nghị các cơ quan lập pháp hai nước ủng hộ mạnh mẽ hợp tác thực chất, phát huy vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm pháp lý và thúc đẩy sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

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Thông điệp này đặt ngoại giao nghị viện trong mối liên hệ trực tiếp với việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác. Theo đó, hoạt động của cơ quan lập pháp không chỉ góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị mà còn hỗ trợ xây dựng khuôn khổ pháp lý cho những lĩnh vực hợp tác kinh tế, công nghệ và kết nối hạ tầng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng phối hợp triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, tăng cường trao đổi giữa các cấp, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản trị đất nước và xây dựng pháp luật, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

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Hợp tác nghị viện gắn với kết nối kinh tế và giao lưu nhân dân

Trong các bài viết về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh một nội dung xuyên suốt là thúc đẩy quan hệ nghị viện song hành với hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng và giao lưu xã hội.

Theo các thông tin liên tục được báo chí chủ nhà cập nhật, Việt Nam và Trung Quốc đều quan tâm đến việc tăng cường kết nối đường sắt, thúc đẩy thương mại, tạo thuận lợi cho hàng hóa và nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc, đồng thời mở rộng hợp tác cửa khẩu thông minh và các khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao cũng được đề cập như những hướng hợp tác tiềm năng.

Bên cạnh đó, hợp tác về văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế và giao lưu thanh niên được xem là những yếu tố góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Lâm Hiển

Trong bối cảnh này, truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và vai trò của các cơ quan lập pháp trong hoàn thiện cơ chế hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật và giám sát thực thi. Ngoại giao nghị viện không chỉ góp phần duy trì trao đổi cấp cao, mà còn được kỳ vọng tạo thêm nền tảng thể chế để triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc đi vào chiều sâu và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.