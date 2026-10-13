Báo chí nước ngoài đưa tin về lễ viếng, truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Khu vực tác nghiệp bảo đảm góc quay, chụp thuận lợi

Ngày 13/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an TP.HCM cùng các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực địa, bố trí vị trí tác nghiệp cho phóng viên trong nước và quốc tế.

Việc này nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tại lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Nội dung khảo sát tập trung thống nhất sơ đồ, vị trí dành riêng cho phóng viên, báo chí tác nghiệp tại lễ truy điệu và lễ an táng hài cốt liệt sĩ; đồng thời xây dựng phương án quản lý, hướng dẫn lực lượng báo chí trong quá trình di chuyển từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, với quãng đường khoảng 26 km.

Đúng 8 giờ sẽ diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Đáng chú ý, nhiều cơ quan báo chí nước ngoài được chấp thuận tham dự đưa tin có: The New York Times (Mỹ), hãng tin AFP (Pháp), nhật báo Yomiuri Shimbun, hãng thông tấn Kyodo News và Đài Truyền hình NHK (Nhật Bản).

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM yêu cầu bố trí khu vực tác nghiệp bảo đảm góc quay, chụp thuận lợi, trang nghiêm, không ảnh hưởng đến các nghi thức quân đội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công tác bảo đảm an ninh.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn phóng viên chấp hành quy định về trang phục, tác phong; kiểm tra thiết bị kỹ thuật như máy quay, flycam và thiết bị truyền dẫn nhằm bảo đảm an toàn bay, an ninh mạng và an toàn thông tin.

CSGT TP.HCM được huy động làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, chủ động phát hiện, ngăn chặn các trường hợp tác nghiệp trái phép, đưa thông tin sai lệch, thiếu chính xác hoặc gây mất trật tự, ảnh hưởng đến tính trang nghiêm của buổi lễ.

Việc phối hợp khảo sát, bố trí khu vực tác nghiệp nhằm tạo điều kiện cho báo chí đưa tin về hoạt động tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng thời bảo đảm các nghi thức được tổ chức trang trọng, an toàn.

Các mốc thời gian và lộ trình di chuyển

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/10 sẽ diễn ra lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Đúng 8 giờ sẽ diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9; phát thanh trực tiếp trên kênh VOH FM 99.9 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 14/10.

Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM theo 4 đợt.

Lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Đợt đầu dự kiến xuất phát lúc 8 giờ 45 phút, các đợt còn lại tiếp tục di chuyển và hoàn thành trong ngày. Lộ trình dự kiến dài khoảng 26 km, từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng qua đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Thời gian xuất phát và phương án tổ chức giao thông thực hiện theo điều hành của ban tổ chức và lực lượng chức năng; lộ trình có thể được điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình).

Buổi lễ gồm các nghi thức đón đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ, di chuyển hài cốt đến vị trí an táng, hạ huyệt, an táng và dâng hương tưởng niệm. Tổng cộng có 731 bộ hài cốt liệt sĩ được an táng, trong đó có 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, TP.HCM đã tổ chức buổi sơ duyệt, tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Tối 13/10, TP.HCM cũng tổ chức chương trình "Đêm Tri ân" ở Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, ngày 12/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ký Văn bản số 156/CV-BCĐQG gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về việc truyền hình trực tiếp lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo đài phát thanh và truyền hình địa phương truyền hình trực tiếp các buổi lễ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam tiếp sóng, phát trực tiếp trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.

Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các địa phương kết nối, phát sóng và thông tin rộng rãi về chương trình để người dân theo dõi, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là những hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.