Nghệ An: Đặt mục tiêu huy động hơn 537.000 ngày công làm thủy lợi, giao thông

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai Chỉ thị số 26/CT-UBND cùng ngày của UBND tỉnh về phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông; tăng cường phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, chống ngập úng đô thị và vệ sinh môi trường năm 2026.

Người dân phát quang, khơi thông kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Châu San

Đợt ra quân tập trung khắc phục hậu quả các đợt mưa bão vừa qua, tu sửa công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương tưới, tiêu nội đồng và các trục tiêu thoát nước đô thị; khắc phục công trình cấp nước sạch bị bồi lấp, hư hỏng. Mục tiêu là chuẩn bị hạ tầng phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2026 - 2027 và cả năm 2027, bảo đảm cấp nước sinh hoạt, chủ động phòng, chống hạn hán, lũ lụt và ngập úng.

Theo kế hoạch, từ ngày 16/10 đến 31/12/2026, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện 214.912,3m³ nạo vét, đất đào, đắp; nạo vét 588.587m³ kênh tiêu thoát nước, tiêu nội đồng; khơi thông 82.897m³ kênh, mương thoát nước, chống ngập úng đô thị.

Cùng với đó, dự kiến đắp 201.940,4m³ đất bờ vùng, bờ thửa; thực hiện 217.300,3m³ đắp đất cấp phối, đổ bê tông đường giao thông nội đồng; kiên cố hóa 121.553m kênh mương; phát quang, cắt cỏ, vớt rong, vớt bèo trên diện tích hơn 3,67 triệu mét vuông. Ngoài kinh phí dự kiến, các địa phương, đơn vị sẽ huy động thêm nguồn lực, máy móc, thiết bị của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Đối với các công trình thủy lợi, UBND tỉnh yêu cầu tập trung nạo vét kênh mương tưới, tiêu, khơi thông các trục tiêu chính, kênh dẫn, bể hút trạm bơm; khắc phục công trình lấy nước, cấp nước sinh hoạt bị bồi lấp, hư hỏng do thiên tai. Đồng thời, bảo dưỡng máy móc, thiết bị cơ, điện, bảo đảm 100% máy móc và công trình tại các trạm bơm sẵn sàng vận hành phục vụ sản xuất, dân sinh; tu sửa, bồi trúc các đoạn đê biển, đê sông bị sạt lở theo phân cấp quản lý.

Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh kiên cố hóa kênh mương, nhất là các tuyến thuộc hồ chứa thủy lợi và hệ thống kênh mương nội đồng; tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông đồng ruộng, tạo thuận lợi cho sản xuất và đi lại của người dân.

Đối với thủy lợi nhỏ phục vụ cây trồng cạn, cây màu, kế hoạch đặt ra yêu cầu mở rộng mạng lưới bơm nhỏ, hồ chứa, bể chứa, giếng nước; khai thác hiệu quả các hồ, đập hiện có và áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước như tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa.

Tại các khu dân cư, các địa phương tập trung nạo vét, sửa chữa mương tiêu, khơi thông dòng chảy, cải tạo hệ thống thoát nước nhằm hạn chế ngập úng. Các công trình, hệ thống cáp quang, viễn thông, điện lực gây cản trở tiêu thoát nước được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền; phối hợp tháo dỡ, khắc phục theo quy định. Hoạt động ra quân còn gắn với phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, cây cối gãy đổ, chỉnh trang đồng ruộng và cảnh quan nông thôn.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cử cán bộ bám sát cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai; chủ trì tổng hợp kết quả, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

UBND các xã, phường và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nghệ An có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, xác định danh mục công trình, công việc cụ thể, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu phù hợp với điều kiện thực tế và duy trì phong trào trong suốt thời gian phát động.

Kết quả ngày đầu ra quân và báo cáo định kỳ hằng tháng được gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Kết thúc đợt phát động, các địa phương, đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện. Đây là một trong những căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được xem xét biểu dương, khen thưởng, những trường hợp thực hiện chưa nghiêm túc được xem xét nhắc nhở, phê bình theo quy định.