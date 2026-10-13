Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự thảo báo cáo trình Quốc hội khóa XVI

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tiếp tục Phiên họp thứ 7, chiều 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến về dự thảo các báo cáo.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, báo cáo phản ánh cử tri và nhân dân bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đáng ghi nhận của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó, đợt thi đua cao điểm triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm" thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, được nhân dân trân trọng và đánh giá rất cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những vấn đề cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng và quan tâm.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Về công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2026, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu rõ cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thời gian qua đã góp phần kịp thời hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cử tri và nhân dân mong muốn mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều được triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, có một số vấn đề nổi lên được cử tri, nhân dân quan tâm, phản ánh như: tình trạng quá tải công việc của cán bộ, công chức cấp xã; tình trạng chậm trễ trong việc cấp, tách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sự ảnh hưởng từ các nội dung xấu độc từ video AI ngắn trên các nền tảng mạng xã hội tạo tâm lý gây nghiện, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, hành động người dùng, khả năng tập trung, thói quen sử dụng điện thoại (đặc biệt là thế hệ trẻ).

Cùng với đó, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng tại các kỳ điều hành tác động đến chi phí sản xuất, giá hàng hóa và đời sống nhân dân; người lao động bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội…

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Báo cáo cũng nêu rõ thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có 855 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay đã có 854 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 99,9%.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, đối với báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cần bổ sung làm nổi bật bối cảnh đặc thù của năm 2026 – năm đầu tiên toàn hệ thống chính trị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với tư duy đột phá, chỉ đạo quyết liệt và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Tốc độ tăng trưởng GDP quý III ước tăng 9,95%, 09 tháng GDP tăng 9,01%, phản ánh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự chuyển tiếp vững vàng của đội ngũ cán bộ.

Đồng thời, báo cáo cần nhấn mạnh thành tựu trong việc khơi dậy, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động….

Ngoài ra, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý các vướng mắc.

Các cơ quan phải đẩy nhanh tiến độ giải quyết các kiến nghị đang xử lý, còn tồn đọng từ các kỳ họp trước và các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa hoàn thành, trong đó xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành…