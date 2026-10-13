Đắk Lắk: Sông Krông Nô sạt lở liên tục, người dân mất đất canh tác

Tình trạng sạt lờ bờ sông Krông Nô rất nghiêm trọng, nhiều đoạn đã sạt vào tới mặt đường nhựa, Ủy ban Nhân dân xã Nam Ka đã rào chắn và gắn biển cảnh báo, cấm xe 4 bánh đi qua những đoạn đường nguy hiểm men theo bờ sông. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô đang rất nghiêm trọng, nhiều đoạn đã sạt vào tới mặt đường nhựa, Ủy ban Nhân dân xã Nam Ka đã rào chắn và gắn biển cảnh báo, cấm xe 4 bánh đi qua những đoạn đường nguy hiểm men theo bờ sông. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Một đoạn sông Krông Nô đi qua xã Nam Ka thường xuyên bị sạt lở vì nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân lòng sông chịu cảnh khai thác cát liên tục quá mức, trong khi nguồn cát bổ sung bị chặn lại phía thượng nguồn hồ thủy điện. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Hoạt động phức tạp dưới lòng sông Krông Nô gây sạt lở nghiêm trọng kéo dài nhiều năm, trong đó có khu vực chân cầu Đức Xuyên nối 2 bờ sông. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Hoạt động phức tạp dưới lòng sông Krông Nô gây sạt lở nghiêm trọng kéo dài nhiều năm, trong đó có khu vực chân cầu Đức Xuyên nối 2 bờ sông. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Khu vực mố chân cầu Đức Xuyên đang được nỗ lực gia cố nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Ông Hoàng Văn Đà (thôn 3, xã Nam Ka, tỉnh Đắk Lắk) mỗi năm đều mất vài sào đất vì bị sụp xuống lòng sông. Hiện tại đất của ông không còn nhiều. (Ảnh: kha Phạm/TTXVN)

Một đoạn sông Krông Nô đi qua xã Nam Ka thường xuyên bị sạt lở vì nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân lòng sông chịu cảnh khai thác cát liên tục quá mức, trong khi nguồn cát bổ sung bị chặn lại phía thượng nguồn hồ thủy điện. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Khu vực mố chân cầu Đức Xuyên đang được nỗ lực gia cố nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Một đoạn sông Krông Nô đi qua xã Nam Ka thường xuyên bị sạt lở vì nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân lòng sông chịu cảnh khai thác cát liên tục quá mức, trong khi nguồn cát bổ sung bị chặn lại phía thượng nguồn hồ thủy điện. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)