Nhiều tuyến đường ở Cần Thơ ngập sâu

Ghi nhận từ 18 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 12-10, triều cường dâng cao gây ngập sâu khiến nhiều phương tiện bị chết máy, người điều khiển phải dắt bộ qua khu vực ngập. Một số tuyến đường bị ngập nặng như Bến Ninh Kiều, chợ Bình Thủy, đường Cách mạng Tháng Tám, Lê Hồng Phong, một phần đường Võ Văn Kiệt…

Triều cường dâng cao, nhiều người dân phải gửi lại xe máy để đi bộ về nhà.

Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ dự báo, mực nước cao nhất lúc 5 giờ 30 phút ngày 12-10 là 2,20m (cao hơn báo động 3 là 0,20m); đến buổi chiều cùng ngày, mực nước đo được là 2.23m (trên báo động 3 là 0.23m).

Theo nhận định, từ ngày 13 đến 16-10, triều cường có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, mực nước vẫn có thể vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, đường ven sông, rạch. Nếu kết hợp mưa lớn, ngập có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực đô thị.

Tuyến đường Cách mạng Tháng Tám, TP Cần Thơ bị ngập sâu trong chiều tối 12 và rạng sáng 13-10.

Xe máy của người dân bị ảnh hưởng do triều cường dâng cao tối 12-10.

Sáng 13-10, nước tiếp tục dâng cao tại đường Cách mạng Tháng Tám.

Một góc đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại các tuyến ngập sâu; kiểm tra, duy tu và gia cố đê bao, nhất là những đoạn xung yếu, đồng thời quản lý các cống, van ngăn triều và trạm bơm.