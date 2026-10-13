Trách nhiệm của đại biểu mang tiếng nói của cử tri gửi tới Quốc hội

Nhân dịp này, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) đã phỏng vấn Đại tá Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, đại biểu Quốc hội khóa XVI về những vấn đề được cử tri quan tâm.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Hoàng Ngọc Định phát biểu tại cuộc họp thảo luận tại tổ.

Ông đánh giá như thế nào về những đổi mới của các kỳ họp Quốc hội vừa qua, nhất là công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số? Việc ứng dụng công nghệ hiện đại đã giúp đại biểu Quốc hội tiếp cận các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội như thế nào, thưa ông?

Một trong những chuyển biến đáng ghi nhận thời gian qua là sự đổi mới ngày càng rõ nét trong phương thức tổ chức, điều hành và phục vụ hoạt động của Quốc hội. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số đã góp phần làm thay đổi phương pháp tiếp cận, nghiên cứu và xử lý thông tin của đại biểu Quốc hội theo hướng chủ động, khoa học và hiệu quả hơn.

Trước đây, việc nghiên cứu tài liệu phục vụ kỳ họp phụ thuộc khá nhiều vào hệ thống văn bản giấy, nhất là khi khối lượng tài liệu lớn, nhiều dự án luật có nội dung chuyên sâu, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Hiện nay, thông qua các nền tảng số và thiết bị điện tử, đại biểu có điều kiện tiếp cận sớm hơn các dự án luật, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý; thuận lợi trong việc tra cứu, đối chiếu các quy định pháp luật và cập nhật những nội dung được điều chỉnh trong quá trình thảo luận.

Tôi đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ hỗ trợ phân tích, tổng hợp thông tin. Với một đại biểu đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, việc sử dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ sẽ giúp bố trí thời gian hợp lý hơn giữa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nghiên cứu những nội dung thuộc chương trình hoạt động của Quốc hội.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không chỉ là khả năng tiếp cận tài liệu nhanh hơn, mà còn là chất lượng nghiên cứu và trách nhiệm của đại biểu trước mỗi vấn đề được Quốc hội xem xét, quyết định. Công nghệ có thể hỗ trợ tổng hợp, hệ thống hóa thông tin, nhưng không thể thay thế sự phân tích độc lập, kinh nghiệm thực tiễn và bản lĩnh của người đại biểu dân cử.

Với quyết tâm xây dựng Quốc hội số, những đổi mới này sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần “xây dựng Quốc hội dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả”, thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nội dung các kỳ họp thường kéo dài, kể cả ngày nghỉ, Quốc hội bàn thảo nhiều nội dung; trong đó có việc thảo luận, góp ý sửa đổi nhiều dự án luật quan trọng. Ông có ghi nhận gì về không khí thảo luận ở nghị trường cũng như tại tổ, qua đó thể hiện tiếng nói của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội, thưa ông?

Điều để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc qua các hoạt động của Quốc hội là tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm của các đại biểu. Khối lượng công việc tại mỗi kỳ họp rất lớn, nhiều vấn đề vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa có tác động lâu dài đến sự phát triển của đất nước. Vì vậy, mỗi nội dung đưa ra xem xét, thảo luận đều đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng và có trách nhiệm.

Không khí thảo luận tại hội trường cũng như tại tổ ngày càng cởi mở, dân chủ và đi vào thực chất. Các đại biểu không chỉ tập trung phân tích những quy định trong các dự án luật, mà còn quan tâm nhiều hơn đến tính khả thi, điều kiện tổ chức thực hiện và những tác động trực tiếp đối với đời sống nhân dân. Có những vấn đề còn tồn tại ý kiến khác nhau, nhưng chính sự trao đổi thẳng thắn, tranh luận trên tinh thần xây dựng đã góp phần làm sáng tỏ những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Ở góc độ một đại biểu công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, tôi đặc biệt quan tâm đến việc các chính sách, pháp luật khi được ban hành sẽ tác động như thế nào đối với địa bàn miền núi, biên giới, nơi điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, dân cư phân bố không đồng đều, cơ sở hạ tầng ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thực tiễn công tác tại tuyến biên giới tỉnh Tuyên Quang cho thấy, bên cạnh nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, còn có những vấn đề rất thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, như giao thông đến các thôn, bản vùng sâu, vùng xa; điều kiện học tập của học sinh; chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu; sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ biên giới.

Những vấn đề này cần được quan tâm đầy đủ trong quá trình xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bởi một chủ trương, chính sách dù được xây dựng với mục tiêu tốt đến đâu, nhưng nếu chưa tính hết những đặc thù của địa bàn, thiếu nguồn lực hoặc khó triển khai ở cơ sở thì hiệu quả mang lại cho người dân sẽ bị hạn chế.

Giá trị của mỗi ý kiến thảo luận không nằm ở việc phát biểu dài hay ngắn, mà trước hết phải phản ánh được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, có căn cứ, có trách nhiệm và hướng đến giải pháp cụ thể. Đối với đại biểu Quốc hội, điều quan trọng là biết kết nối giữa yêu cầu hoàn thiện thể chế ở tầm quốc gia với những mong muốn chính đáng của người dân tại địa phương mình đại diện.

Với tinh thần đó, tôi kỳ vọng tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm; tập trung thảo luận sâu những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nhất là tính khả thi của các quy định pháp luật và nguồn lực bảo đảm thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là để mỗi luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Hoàng Ngọc Định phát biểu thảo luận về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Vậy thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, ông đã lắng nghe, tổng hợp và chuyển tải những ý kiến, kiến nghị tâm huyết của người dân gửi đến Quốc hội như thế nào, thưa ông?

Được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng đặt lên vai mình trách nhiệm cao. Đại biểu Quốc hội không chỉ tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà còn phải thực sự là cầu nối giữa cử tri, nhân dân với Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên cương vị công tác của mình, tôi có điều kiện thường xuyên tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới. Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, tôi nhận thấy rằng nhiều vấn đề người dân quan tâm đôi khi rất cụ thể, gần gũi, nhưng lại có ý nghĩa trực tiếp đối với cuộc sống của từng gia đình, từng thôn, bản.

Đó có thể là mong muốn có tuyến đường giao thông thuận lợi hơn để vận chuyển nông sản, có điều kiện tốt hơn cho con em đến trường, được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, được hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm hoặc tháo gỡ những khó khăn liên quan đến đất đai và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Đối với đồng bào sinh sống ở khu vực biên giới, những nhu cầu ấy còn gắn với yêu cầu ổn định dân cư, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và tạo sinh kế lâu dài. Khi người dân có cuộc sống ổn định, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia từ sớm, từ xa.

Vì vậy, trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tôi xác định trước hết phải lắng nghe bằng tinh thần cầu thị, trách nhiệm; tìm hiểu rõ nguyên nhân, hoàn cảnh và mong muốn thực sự của người dân, không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận ý kiến. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương cần được tổng hợp, chuyển đến đúng cơ quan giải quyết; những bất cập liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật cần tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn để phản ánh trong hoạt động thảo luận, giám sát, chất vấn và xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Đặc biệt, đối với các kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới, chính sách dân tộc, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới và công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân, tôi cho rằng cần có sự kết nối chặt chẽ giữa thực tiễn địa phương với quá trình hoạch định chính sách ở Trung ương.

Mỗi ý kiến cử tri gửi đến đại biểu là một sự tin tưởng; mỗi kiến nghị được giải quyết là thêm một cơ sở để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Đó cũng chính là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tín nhiệm và kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn ông!