UBTVQH đề nghị hoàn thiện quy định về giá thuốc, bảo hiểm y tế

Chiều muộn 12/10, tại Phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Hoàn thiện quy định về quản lý giá thuốc, thiết bị y tế

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, UBTVQH cơ bản thống nhất với 4 nội dung mới được bổ sung. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Bộ Y tế bổ sung vào báo cáo giải trình nội dung làm rõ đặc thù của thiết bị y tế là loại hàng hóa đặc biệt, có các mức độ rủi ro khác nhau. Qua đó, giúp đại biểu Quốc hội hiểu rõ cơ sở đề xuất quy định, hạn chế những vấn đề còn vướng mắc khi thảo luận.

Về Luật Dược, UBTVQH cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý giá thuốc nhằm khắc phục bất cập trong thực tiễn, tăng cường tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người bệnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Media Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về cơ sở, tiêu chí xác định trường hợp được công bố giá bán thuốc dự kiến sau khi bán lô thuốc đầu tiên; phương pháp xác định giá, việc tiếp nhận, rà soát và công khai giá thuốc. Các quy định cần thống nhất với pháp luật về giá, bảo đảm tính khả thi, không ảnh hưởng đến nguồn cung và khả năng tiếp cận thuốc của người dân.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu các giải pháp đồng bộ để quản lý, kiểm soát giá thuốc từ khâu sản xuất, nhập khẩu đến phân phối, cung ứng; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dược, trong đó có dữ liệu về giá thuốc, bảo đảm kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày nội dung cơ bản của dự thảo Luật. Ảnh: Media Quốc hội

Việc mở rộng phạm vi thuốc thuộc diện đàm phán giá cũng cần được nghiên cứu trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động, khả năng thực hiện và đặc điểm từng nhóm thuốc. Đồng thời, rà soát các quy định pháp luật liên quan để tạo hành lang pháp lý thống nhất trong quản lý giá thuốc và hệ thống phân phối, góp phần bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc có chất lượng với giá hợp lý.

Bảo đảm quyền lợi người cao tuổi, người tham gia BHYT

Đối với Luật Người cao tuổi, UBTVQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý nhà nước, phân định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành và chính quyền địa phương, bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ khi bãi bỏ Điều 29, phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện phân cấp, phân quyền.

Đối với các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cần quy định rõ cơ chế quản lý, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm, bao gồm việc tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động đối với cơ sở không đáp ứng điều kiện. Những quy định này nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại, lợi dụng người cao tuổi, nhất là người thuộc diện bảo trợ xã hội.

Các thành viên của UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương tổng kết việc thi hành Luật Người cao tuổi từ năm 2009, nghiên cứu đề xuất sửa đổi toàn diện để đáp ứng yêu cầu già hóa dân số, nâng cao chất lượng chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Đối với Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), cần rà soát, hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia, làm rõ phạm vi người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước thuộc diện điều chỉnh và căn cứ xác định mức hỗ trợ đóng BHYT giữa các nhóm đối tượng. Các quy định phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tránh bỏ sót đối tượng.

Đồng thời, cần thống nhất tên gọi, hình thức tổ chức các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhất là phòng khám khu vực, phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh và quá trình tổ chức lại hệ thống y tế. Việc sắp xếp không được làm gián đoạn hoạt động hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT của người dân. Các hình thức chi trả 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cũng cần được rà soát, quy định thống nhất, thuận lợi khi triển khai.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát kỹ thời điểm có hiệu lực, quy định chuyển tiếp, trách nhiệm tổ chức thực hiện và các điều kiện bảo đảm thi hành, nhất là đối với nhiệm vụ mới, kết nối, chia sẻ dữ liệu và quản lý chuyên ngành, không để phát sinh khoảng trống pháp lý.