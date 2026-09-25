Sét đánh tóe lửa, trúng người đi xe máy ở Nghệ An

Khoảnh khắc sét đánh trúng người đi xe máy trên đường ở Nghệ An Chạy xe máy qua ngã năm Hải Quan (phường Trường Vinh, Nghệ An) trưa 25/9, người phụ nữ bất ngờ bị sét đánh trúng, ngã ra đường.

Thông tin với Tri Thức - Znews ngày 25/9, đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - nơi tiếp nhận điều trị người bị sét đánh trúng - cho biết bệnh nhân đang được các bác sĩ kiểm tra, thăm khám để đánh giá tình trạng sức khỏe.

Bước đầu xác định người gặp nạn là nữ, sinh năm 1979. Người này bị thương ở vùng đầu do ngã, va đập xuống đường và bỏng ở tay.

Trước đó vào trưa cùng ngày, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh tượng người phụ nữ bị sét đánh trúng trên đường. Theo hình ảnh từ camera một ôtô lưu thông cùng chiều ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 12h ở khu vực ngã năm Hải Quan (phường Trường Vinh). Nạn nhân đang điều khiển xe máy theo hướng từ đường Trường Thi về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông bất ngờ bị tia sét đánh trúng người, ngã xuống đường.

Tia sét bất ngờ đánh trúng người điều khiển xe máy dưới cơn dông. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau đó, người phụ nữ được người dân hỗ trợ, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sự việc xảy ra trong lúc khu vực đang có mưa lớn, khiến nhiều người bày tỏ sự sợ hãi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực tỉnh Nghệ An đang trải qua đợt mưa dông diện rộng, lượng mưa phổ biến 30-70 mm, cục bộ có nơi vượt 150 mm. Trong mưa dông có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, gió giật mạnh hay sấm sét.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khi xuất hiện dấu hiệu mưa dông, người dân nên hạn chế ra ngoài và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.