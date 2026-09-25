Dự báo, khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, vùng mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực các phường, xã: Ứng Hòa, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Phượng Dực và các khu vực khác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét ở Hà Nội chiều 25-9. Ảnh minh họa: hanoimoi.vn

Đối với tình hình lũ trên sông Đồng Nai, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài sẽ dao động ở trên mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội. Hiện mực nước trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm. Lúc 13 giờ ngày 25-9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,24m, trên báo động 1 là 0,24m.

Liên quan đến tình hình mưa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, chiều tối và đêm 25-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.