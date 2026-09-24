Con gái cố NSƯT Vũ Linh chỉ đồng ý hỗ trợ cô chú 2 tỷ đồng

Bà Võ Thị Hồng Loan.

Ngày 24/9, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TPHCM mở phiên phúc thẩm vụ án tranh chấp về thừa kế di sản và đòi lại nhà cho ở nhờ, liên quan đến di sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh).

Tại phiên tòa, bà Võ Thị Hồng Loan giữ nguyên nội dung kháng cáo. Bà Loan cho rằng các tài sản của ông Ngoan được tạo lập từ năm 1991, thời điểm bà còn nhỏ và không có đóng góp vào quá trình hình thành khối tài sản.

Bà Loan không đồng ý với phán quyết của cấp sơ thẩm về việc xác định công sức đóng góp của bà Võ Thị Hồng Nhung là 15% giá trị di sản. Theo bà Loan, bà Nhung không có đóng góp đối với khối tài sản của ông Ngoan nên không có căn cứ để được hưởng tỷ lệ này.

Tuy nhiên, bà Loan cho biết vẫn đồng ý hỗ trợ bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu tổng cộng 2 tỷ đồng.

Giải thích về đề nghị này, bà Loan cho rằng căn nhà tại số 5 Đoàn Thị Điểm (Phường 1, quận Phú Nhuận cũ) được sử dụng làm từ đường nên bà không có ý định bán.

Đối với hai thửa đất có tổng diện tích khoảng 3.000m² tại phường Linh Trung, TP Thủ Đức (cũ), bà Loan cho biết hiện tài sản đang vướng quy hoạch. Trong khi đó, chiếc ô tô là tài sản cũ nên nếu bán cũng không thu được giá trị đáng kể.

Bà Võ Thị Hồng Nhung không đồng ý với đề nghị hỗ trợ 2 tỷ đồng của bà Loan.

Đề nghị giao nhà từ đường cho cháu cố NSƯT Vũ Linh

Liên quan căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu của cố NSƯT Vũ Linh, cho rằng khi còn sống, ông Ngoan từng thể hiện ý chí để lại căn nhà cho bà làm nơi thờ tự. Từ đó, bà Phượng đề nghị HĐXX giao căn nhà này cho mình.

Về phần mình, bà Nhung cho biết có kháng cáo đối với việc cấp sơ thẩm xác định công sức đóng góp của bà là 15% giá trị di sản. Tuy nhiên, bà Nhung khẳng định nội dung kháng cáo chính là đề nghị cấp phúc thẩm hủy các giấy tờ liên quan đến việc nhận con nuôi, giấy khai sinh và văn bản khai nhận di sản của bà Loan.

Đáng chú ý, tại phiên tòa, bà Nhung cũng đề nghị giao căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm cho bà Phượng. Theo bà Nhung, có video và ghi âm thể hiện việc ông Ngoan từng nói với bạn bè về việc sẽ giao căn nhà này cho con gái mình.

Đồng thời, bà Nhung đề nghị HĐXX xem xét cho bà và ông Võ Thành Nhiêu được hưởng 50% giá trị di sản của ông Ngoan.

Trước quan điểm khác nhau của các bên, thẩm phán chủ tọa phiên tòa đề nghị các đương sự cân nhắc, nhún nhường để tìm phương án dung hòa quyền và lợi ích.

Tuy nhiên, bà Loan vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ hỗ trợ 2 tỷ đồng cho bà Nhung và ông Nhiêu.

Trong khi đó, bà Nhung tiếp tục đề nghị được hưởng 15% giá trị di sản như phán quyết của cấp sơ thẩm.

Bà Nhung trình bày, khi ông Ngoan còn sống, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình rất êm ấm. Mỗi khi có chuyện xảy ra, bà Loan đều tìm đến bà. Tuy nhiên, sau khi ông Ngoan qua đời, giữa các bên phát sinh nhiều tranh chấp.

Tạm dừng phiên tòa để định giá lại tài sản

Một diễn biến đáng chú ý tại phiên phúc thẩm là vấn đề định giá hai thửa đất có tổng diện tích khoảng 3.000m² tại phường Linh Trung.

Đại diện VKSND cho rằng cần tạm dừng phiên tòa để định giá lại tài sản. Theo kết quả định giá trước đây, hai thửa đất có giá trị hơn 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện phần lớn diện tích đất đang vướng quy hoạch, chỉ còn khoảng 122m².

Nếu tiếp tục xác định giá trị khối tài sản này ở mức hơn 17 tỷ đồng có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Vì vậy, đại diện VKSND đề nghị HĐXX tạm dừng phiên tòa để định giá lại phần diện tích đất còn lại.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng phiên phúc thẩm để thực hiện việc định giá lại tài sản theo quy định.

Bà Võ Thị Hồng Nhung khởi kiện, yêu cầu hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4/2023.

Tranh chấp về khối di sản của cố NSƯT Vũ Linh

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2023, bà Võ Thị Hồng Nhung khởi kiện, yêu cầu hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4/2023.

Các tài sản tranh chấp gồm căn nhà và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm theo giấy chứng nhận được cấp ngày 23/1/2015 và đã sang tên bà Loan; quyền sử dụng các thửa đất số 87, 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức (cũ) cùng một ô tô cũng đã được sang tên cho bà Loan.

Trong đơn khởi kiện, bà Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan đối với các tài sản nêu trên cho bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Tại phiên sơ thẩm, TAND TPHCM không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nhung; đồng thời chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố, xác định bà Võ Thị Hồng Loan là con nuôi hợp pháp của ông Ngoan, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và là người thừa kế duy nhất tại thời điểm mở thừa kế.

Tòa cũng xác định công sức đóng góp của bà Nhung là 15% giá trị di sản tại thời điểm thi hành án. Bà Loan có trách nhiệm hoàn trả khoản tiền tương ứng sau khi có kết quả thẩm định giá.

Sau bản án sơ thẩm, cả bà Nhung và bà Loan đều kháng cáo.

Bà Nhung đề nghị cấp phúc thẩm hủy các giấy tờ liên quan đến việc nhận con nuôi, giấy khai sinh và văn bản khai nhận di sản của bà Loan; đồng thời đề nghị xác định căn nhà, đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm đã được ông Ngoan tặng cho bà Lê Thị Hồng Phượng.

Trong khi đó, bà Loan cho rằng cấp sơ thẩm đã xác định bà là con hợp pháp và là người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cố NSƯT Vũ Linh. Do đó, theo bà Loan, việc cấp sơ thẩm phân chia di sản của ông Ngoan theo tỷ lệ 85% cho bà Loan và 15% cho bà Nhung là không có căn cứ pháp luật.

Từ đó, bà Loan đề nghị Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TPHCM sửa bản án sơ thẩm theo hướng không xác định bà Nhung được hưởng 15% giá trị di sản của ông Võ Văn Ngoan.