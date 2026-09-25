iPhone 18 Pro so pin với iPhone 17 Pro Max: Con số thực tế nói lên điều gì?

Khoảng cách thế hệ không lớn như kỳ vọng

Theo thông số chính thức từ Apple, iPhone 17 Pro Max trụ được khoảng 39 giờ phát video liên tục trong một lần sạc đầy. Sang thế hệ mới, iPhone 18 Pro Max nâng con số này lên 43 giờ, còn thời lượng sử dụng thông thường đạt 29 giờ. Mức tăng vài giờ nghe có vẻ khiêm tốn so với kỳ vọng "cách mạng pin" mà nhiều người chờ đợi ở mỗi thế hệ iPhone mới, nhưng vì Apple vẫn giữ nguyên kích thước máy, đây là con số không hề tệ.

Chênh lệch pin giữa hai bản Pro và Pro Max cùng thế hệ vẫn rõ rệt hơn khoảng cách giữa hai đời máy. Ảnh: Apple

Chênh lệch giữa hai anh em cùng nhà mới là điều đáng chú ý

Thú vị hơn cả câu chuyện so đời là khoảng cách pin giữa chính hai phiên bản Pro và Pro Max năm nay. iPhone 18 Pro dừng ở mức 34 giờ xem video và 23 giờ sử dụng thông thường, thấp hơn khá rõ so với 43 giờ và 29 giờ của bản màn hình lớn. Khoảng chênh này phần lớn đến từ việc thân máy lớn hơn có chỗ chứa viên pin dung lượng cao hơn, trong khi cấu hình chip và độ sáng màn hình giữa hai bản gần như tương đồng.

Ai cần pin trâu nên nhìn thẳng vào con số sử dụng thực tế

Với người dùng cả ngày cắm mặt vào công việc, họp hành liên tục hay stream nhạc suốt buổi, mốc "giờ sử dụng thông thường" đáng tin hơn nhiều so với con số phát video liên tục trong phòng thí nghiệm. Ở khía cạnh này, iPhone 18 Pro Max mang lại gần trọn một ngày rưỡi làm việc liên tục mà không cần sạc, khoảng cách đủ lớn để nhiều người sẵn sàng bỏ thêm tiền chọn bản màn hình lớn thay vì tiếc vài triệu đồng chênh lệch.

Thiết kế tản nhiệt góp phần giữ hiệu năng ổn định dù pin lớn hơn

Ngoài dung lượng pin, Apple còn trang bị buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới cho cả hai máy, giúp duy trì hiệu năng đỉnh lâu hơn khi chơi game nặng hay dựng video trong thời gian dài. Kết hợp với chip mới tiết kiệm điện hơn, đây là lý do khiến mức tăng pin trên giấy tờ không phản ánh hết cải thiện thực tế mà người dùng cảm nhận được khi dùng máy hằng ngày.

Buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới giúp máy giữ hiệu năng ổn định hơn khi hoạt động liên tục. Ảnh: Apple

Vậy chọn bản nào để không phải sạc giữa chừng

Nếu ưu tiên gọn nhẹ và không ngại sạc thêm một lần trong ngày bận rộn, iPhone 18 Pro vẫn là lựa chọn hợp lý. Nhưng với những ai từng khó chịu vì phải mang theo sạc dự phòng, chênh lệch pin của iPhone 18 Pro Max so với bản tiêu chuẩn là lý do thực tế nhất để cân nhắc nâng cấp, chứ không chỉ vì màn hình lớn hơn hay camera nhỉnh hơn.

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