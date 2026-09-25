Thượng tá công an làm Chánh văn phòng Đảng ủy đặc khu Phú Quốc

Ngày 25/9, Thường trực Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (An Giang) tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, bà Đặng Thị Hồng Gấm, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu về việc tiếp nhận, phân công thượng tá Phạm Văn Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh An Giang, giữ chức Chánh văn phòng Đảng ủy đặc khu Phú Quốc từ ngày 25/9.

Thượng tá Phạm Văn Giang nhận nhiệm vụ mới tại đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Ban Tuyên giáo Đảng ủy đặc khu Phú Quốc

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Phú Quốc có văn bản đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh An Giang xem xét biệt phái thượng tá Phạm Văn Giang đến công tác tại đặc khu.

Theo đề nghị của Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang sau đó có văn bản đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương xem xét việc biệt phái thượng tá Giang để giúp việc cho ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

Ngày 21/9, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định biệt phái thượng tá Phạm Văn Giang đến nhận công tác tại Đảng ủy đặc khu Phú Quốc kể từ ngày 25/9. Thông tin này cũng được Công an tỉnh An Giang công bố khi trao quyết định biệt phái cho thượng tá Giang.

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, thượng tá Phạm Văn Giang có năng lực, trình độ và kinh nghiệm, được đánh giá phù hợp với vị trí Chánh văn phòng Đảng ủy đặc khu.

Việc tăng cường cán bộ này diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc đang tập trung triển khai các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Các dự án, công trình phục vụ sự kiện đang được tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ.

Thượng tá Phạm Văn Giang, 46 tuổi, quê Hưng Yên. Trước khi giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh An Giang, ông từng đảm nhiệm các vị trí như Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh An Giang, Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và Quần chúng, sau đó là Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh An Giang.