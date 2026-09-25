[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26/9/2026: Mưa còn duy trì ở nhiều nơi tại Trung Bộ và Nam Bộ

Đêm nay và ngày mai, thời tiết trên cả nước có xu hướng ổn định dần, song mưa vẫn còn duy trì tại nhiều khu vực miền Trung và phía Nam.

Tại Bắc Bộ, ảnh hưởng của khối không khí lạnh và đới gió Đông Nam đều suy yếu. Toàn vùng chủ yếu ít mưa, chỉ có mưa rào cục bộ vài nơi ở phía Đông, tập trung hơn tại khu vực ven biển nhưng thời gian mưa không kéo dài. Sang ngày mai, trời có nắng gián đoạn, thời tiết nhìn chung khá thuận lợi.

Xuống Thanh Hóa - Hà Tĩnh, mưa vẫn còn duy trì, trong đó từ Nghệ An trở vào có mưa nhiều hơn. Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Đáng lưu ý, dải từ Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị vẫn có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to cục bộ.

Từ Quảng Trị - Huế xuống Duyên hải Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác. Phía bắc Quảng Trị vẫn là nơi cần lưu ý khả năng xảy ra mưa lớn.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.