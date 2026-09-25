Đã quy tập được 665 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A, Công viên Lê Thị Riêng.

Kết quả trong ngày 25/9, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 1 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 di vật kèm theo.

Mưa lớn liên tiếp mấy ngày qua đã ảnh hưởng tới việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 25/9, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 665 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Cụ thể: 632 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Trong những ngày qua, những trận mưa lớn, liên tiếp tại TP Hồ Chí Minh đã gây ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đội K74 khi khu vực khai quật bị ngập nước.

Tính đến hết ngày 25/9, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 665 bộ hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây đã phải sử dụng bơm công suất lớn để hút nước ra khỏi các hố phát sinh trong quá trình khai quật.

Dự báo trong những ngày tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có mưa, có thể tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ công việc tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.