Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Cụ thể, tại Quyết định số 1839/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh năm 1972, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Thế Mạnh từng kinh qua các vị trí công tác như Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Vương Quốc Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Việt Linh.

Tại Quyết định số 1837/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn.

Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh năm 1977, quê tỉnh Bắc Ninh, có trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản lý giáo dục, đại học chuyên ngành Quản lý xã hội và cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Vương Quốc Tuấn từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 11/2025 đến tháng 9/2026, ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.