Công an xã Tam Hưng xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa

Chiều 24/9, Công an xã Tam Hưng tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa trên cánh đồng thôn Hưng Giáo, góp phần giúp các hộ gia đình đẩy nhanh tiến độ mùa gặt, hạn chế thiệt hại do thời tiết.

Chiều 24/9, Công an xã Tam Hưng tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa trên cánh đồng thôn Hưng Giáo

Với tinh thần “ Vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ công an xã trực tiếp xuống đồng, cùng người dân thực hiện các công việc từ cắt lúa, vận chuyển đến thu gom sau thu hoạch. Dù thời tiết còn nắng gắt, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tích cực lao động, chia sẻ những vất vả với bà con trong mùa gặt.

Với tinh thần “ Vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp xuống đồng, cùng người dân thực hiện các công việc từ cắt lúa, vận chuyển đến thu gom sau thu hoạch

Sự hỗ trợ này đặc biệt có ý nghĩa đối với những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo người, giúp lúa chín được thu hoạch kịp thời, giảm nguy cơ thiệt hại do thời tiết bất lợi.

Chiến sĩ công an xã Tam Hưng giúp người dân thu hoạch lúa.

Không chỉ hỗ trợ người dân hoàn thành công việc đồng áng, hoạt động còn góp phần tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Qua những việc làm cụ thể, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ trực tiếp cùng người dân lao động góp phần củng cố niềm tin, xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa lực lượng công an và cộng đồng dân cư.

Dù thời tiết còn nắng gắt, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tích cực lao động, chia sẻ những vất vả với bà con trong mùa gặt.

Trước đó, ngày 17/9, trước tình hình mưa lớn, mực nước dâng tại khu vực cầu sông Nhuệ, thôn Thạch Đan, lực lượng Công an xã Tam Hưng cùng cán bộ địa phương và người dân đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó tại chỗ.

Ngày 17/9, trước tình hình mưa lớn, mực nước dâng tại khu vực cầu sông Nhuệ, thôn Thạch Đan, lực lượng Công an xã Tam Hưng cùng cán bộ địa phương và người dân đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó tại chỗ.

Các lực lượng tổ chức vận chuyển vật tư, gia cố những vị trí cần thiết nhằm hạn chế nước tràn, chủ động phòng, chống úng ngập và bảo vệ khu dân cư.

Có thể thấy trong những thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp, sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an cùng chính quyền và người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.