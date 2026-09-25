Đảng ủy xã Si Ma Cai tổ chức thành công Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2026

Tham gia Hội thi có 42 thí sinh là bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, bí thư chi bộ cơ sở và bí thư chi bộ thôn.

Quang cảnh hội thi.

Trong thời gian 1 ngày, các thí sinh trải qua các phần thi: kiến thức chung; xử lý tình huống; thuyết trình hoặc giới thiệu mô hình, cách làm hay; phần thi được sân khấu hóa (khuyến khích). Nội dung tập trung vào những vấn đề cơ bản của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; vị trí, vai trò, nhiệm vụ của chi bộ, chi ủy và bí thư chi bộ; nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

Thí sinh tham gia các phần thi.

Các thí sinh tham gia phần thi trắc nghiệm bằng hình thức giơ thẻ đáp án và xử lý tình huống nghiệp vụ công tác Đảng. Nội dung tình huống gắn với vấn đề thực tiễn tại cơ sở, yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác lãnh đạo, quản lý đảng viên, nắm tình hình Nhân dân, dân vận, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, trật tự...

Trao giải cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho những thí sinh đạt thành tích cao ở từng nhóm bí thư chi bộ cơ quan, đơn vị và bí thư chi bộ thôn.

Đồng chí Hoàng Văn Dương - Bí thư Đảng ủy xã Si Ma Cai phát biểu tại hội thi.

Phát biểu tại hội thi, đồng chí Hoàng Văn Dương - Bí thư Đảng ủy xã Si Ma Cai nhấn mạnh, hội thi là dịp để đội ngũ bí thư chi bộ trên địa bàn xã Si Ma Cai giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi cách làm hiệu quả; góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của bí thư chi bộ càng được đề cao, là người đứng đầu cấp ủy, hạt nhân lãnh đạo chính trị và trung tâm đoàn kết của chi bộ.