Tuần tới, miền Bắc đón không khí lạnh, Trung bộ và Nam bộ giảm mưa

Theo dự báo, tuần tới Hà Nội và Bắc bộ sẽ có đợt không khí lạnh thứ 2. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Chiều 25-9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo - khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ ngày 28-9 đến 5-10, Biển Đông rất ít khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Đồng thời, trong khoảng thời gian trên, một đợt không khí lạnh sẽ tác động đến miền Bắc, gây mưa tại Bắc bộ trong những ngày đầu tháng 10.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng nhận định, trong những ngày đầu tháng 10, không khí lạnh về có thể làm gia tăng mưa tại Bắc bộ. Lượng mưa từ ngày 1 đến 10-10 tại Hà Nội khoảng 30-60mm, tại Lạng Sơn 20-40mm, Lào Cai 30-50mm và Sơn La 20-40mm.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, trong khi miền Bắc chuyển sang chuỗi ngày chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung bộ và Nam bộ sẽ chuyển sang giai đoạn giảm mưa, mưa ít hơn so với tuần vừa qua. Tại Trung bộ, từ nay đến ngày 20-10 có tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15-30%. Tuy nhiên, khu vực này vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to.

Dữ liệu dự báo 10 ngày trên hệ thống của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho thấy, thời tiết TPHCM từ ngày 28-9 đến đầu tháng 10 có xu hướng giảm những ngày mưa liên tục, dù vẫn còn khả năng xuất hiện mưa rào và dông trong một số ngày.

Ông Hoàng Phúc Lâm nhận định xu thế giảm mưa tại Trung bộ và Nam bộ có thể là một dấu hiệu El Nino rất mạnh bắt đầu. Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng có báo cáo gửi các cơ quan chức năng về nhận định từ tháng 10, El Nino có thể lên ngưỡng rất mạnh.