Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng thăm hỏi người dân vùng lũ Bảo Lâm 3

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng (ở giữa) trao quà hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Lâm 3 bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Theo báo cáo từ UBND xã Bảo Lâm 3, những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối dâng cao, gây ngập cục bộ tại một số khu dân cư, nhất là khu vực thôn Măng Tố. Hàng chục nhà dân bị ngập cục bộ, có nơi nước dâng từ 1 - 1,5 m.

Nước lũ tràn vào làm nhiều thiết bị điện tử, vật dụng sinh hoạt thiết yếu của người dân bị ngâm trong nước và bùn. Tổng thiệt hại tài sản của 9 hộ dân được địa phương ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Ngay khi xảy ra ngập lụt, chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ di dời người dân, triển khai các biện pháp ứng phó, không để xảy ra thiệt hại về người.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng trao quà hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Lâm 3

Để hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn trước mắt, UBND xã Bảo Lâm 3 đã hỗ trợ trực tiếp 9 hộ bị ảnh hưởng, mỗi hộ 2 triệu đồng; đồng thời cung ứng lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết, bảo đảm người dân không bị thiếu đói trong thời gian khắc phục hậu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc và thăm hỏi người dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng ghi nhận sự chủ động của chính quyền xã, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tại cơ sở trong công tác ứng phó với mưa lũ, nhất là việc triển khai tốt phương châm “4 tại chỗ”, góp phần hạn chế thiệt hại do mưa lũ những ngày qua.

Làm việc với lãnh đạo xã Bảo Lâm 3, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu chính quyền cấp cơ sở tiếp tục chủ động, lên phương án ứng phó với mọi tình huống, kịch bản thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân

Theo đồng chí Bùi Thắng, trong cao điểm mùa mưa năm 2026, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở và các tình huống bất ngờ vẫn còn. Do đó, các địa phương cần chủ động theo dõi, dự báo và xây dựng các phương án ứng phó phù hợp, không để bị động trước những tình huống phát sinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, sau các đợt mưa lớn, chính quyền địa phương cần khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khử khuẩn các khu vực bị ngập để hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng chức năng xã Bảo Lâm 3 hỗ trợ người dân dọn dẹp đường liên thôn bị bùn đất, mưa lớn vùi lấp trong trận mưa ngày 21/9

Các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án di dời người dân khi cần thiết, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân lên hàng đầu.

Chị Ka Ngọc, đại diện 9 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Măng Tố, không giấu được xúc động khi nhắc lại những ngày các hộ dân phải đối mặt với tình trạng ngập lụt. Nước dâng cao khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nhiều đồ đạc, vật dụng sinh hoạt có nguy cơ bị hư hỏng. Trong thời điểm khó khăn đó, các lực lượng của địa phương đã kịp thời có mặt, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, đồng thời giúp các gia đình đưa tài sản, đồ đạc đến những vị trí khô ráo, hạn chế thiệt hại.

Chị Ka Ngọc, đại diện 9 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Măng Tố cảm ơn các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, hỗ trợ các gia đình bị ngập nặng

“Chúng tôi rất biết ơn cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, hỗ trợ các gia đình bị ngập nặng. Sự có mặt kịp thời của các lực lượng đã giúp bà con yên tâm hơn trong lúc khó khăn”, chị Ka Ngọc chia sẻ.

Theo chị Ngọc, sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời ấy không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, nhất là trong những thời điểm thiên tai, mưa lũ xảy ra.

Lực lượng chức năng Bảo Lâm 3 với phương châm "4 tại chỗ" bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhân dân trong cao điểm mùa mưa bão

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng trao 9 phần quà, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Lâm 3 bị ảnh hưởng nặng bởi ngập lụt do mưa lũ.