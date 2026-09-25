Quảng Trị: Khẩn trương xử lý các hố sụt lún, bảo đảm an toàn

Các lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá tại hố sụt lún tại xã Hiếu Giang. Ảnh: TTXVN phát

Tại xã Hiếu Giang, hố sụt lún xuất hiện tại mép tuyến đường liên xã An Mỹ - Bản Chùa, thuộc thôn An Truyền, cách nhà một số hộ dân khoảng 5m. Trước đó, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 22/9, người dân phát hiện hố sụt lún bất thường bên đường. Ban đầu, hố có hình tròn, sâu khoảng 3m, miệng rộng khoảng 1,5m²; phía dưới có dạng hàm ếch, chứa nước màu vàng, diện tích gần 4m².

Đến chiều 25/9, độ sâu đo được của hố đã lên tới 17,6m. Hiện chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, dựng hàng rào, hạn chế phương tiện lưu thông và không cho người dân đến gần khu vực nguy hiểm.

Tại xã Kim Ngân, một hố sụt khác xuất hiện trong khu vực sân thể dục, thể thao của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngân Thủy. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày 24/9, hố sụt có độ sâu khoảng 3 - 4m, miệng rộng khoảng 1m xuất hiện, làm hư hỏng một phần bề mặt sân trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng xung quanh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường và chính quyền địa phương đã khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, dựng hàng rào bảo vệ, tạm dừng các hoạt động thể dục, ngoại khóa tại sân trường. Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường quản lý học sinh bán trú, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để nhắc nhở, không cho học sinh, cán bộ, giáo viên tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá tại hố sụt lún tại xã Hiếu Giang. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo yêu cầu các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến sụt lún, đồng thời nghiên cứu phương án khoan thăm dò để xác định nguyên nhân, từ đó có giải pháp xử lý phù hợp. Đối với hố sụt lún tại xã Hiếu Giang, ông Lê Văn Bảo thống nhất phương án bơm cát vào hố sụt.

Đồng thời, yêu cầu Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Hiếu Giang triển khai các biện pháp xử lý, đánh giá mức độ an toàn của tuyến đường trước khi xem xét tháo dỡ hàng rào bảo vệ.Đối với hố sụt tại xã Kim Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu địa phương và nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến sụt lún, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh…