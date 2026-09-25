Vượt khó mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở Bảo Thắng

Với mục tiêu mở rộng diện bao phủ, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi an sinh cho người dân, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Bảo Thắng đã vượt qua khó khăn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). Qua đó, chính sách bảo hiểm từng bước đi sâu vào đời sống, góp phần tạo nền tảng an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

BHXH cơ sở Bảo Thắng tích cực tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

Trong một buổi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến từng hộ dân, được biết chị Đỗ Huyền Lan Anh, thôn An Trà đang tìm hiểu về chính sách đóng BHXH tự nguyện, cán bộ BHXH cơ sở Bảo Thắng đã giải thích những quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện.

Chị Đỗ Huyền Lan Anh chia sẻ: Khi biết về một số chính sách BHXH, BHYT nhất là BHXH tự nguyện tôi mong muốn thời gian tới được hỗ trợ tham gia để có lương hưu trong tương lai.

Anh Đại Anh Tuấn, làm nghề cắt tóc ở thôn Cường Thịnh, tuy rằng công việc ổn định, thu nhập tốt nhưng cũng có nhiều vấn đề phát sinh. Sau khi được tư vấn về BHXH tự nguyện, anh Tuấn đã chủ động tìm hiểu và mong muốn tham gia để được hưởng những quyền lợi lâu dài.

Lao động tự do quan tâm chính sách BHTN.

Ngay từ đầu năm, BHXH cơ sở Bảo Thắng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Trong đó, trọng tâm là công tác thu, phát triển người tham gia; đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHTN, BHYT; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người tham gia và tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Cùng với tham mưu, công tác phối hợp với chính quyền các xã được chú trọng. Trong tháng 8/2026, đơn vị phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đẩy mạnh BHYT học sinh, sinh viên trước thềm năm học 2026 - 2027.

Các hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại chính sách được tổ chức trực tiếp tại cơ sở, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia cũng như những chính sách mới.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đến ngày 28/8/2026, toàn địa bàn có 12.793 người tham gia BHXH, tăng 552 người so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, BHXH bắt buộc có 9.842 người, đạt 88,4% kế hoạch; BHXH tự nguyện có 2.951 người, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHYT đạt 115.752 người, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 94,8% kế hoạch.

Bà Trịnh Minh Phượng - Phó Giám đốc BHXH cơ sở Bảo Thắng cho biết: Để có được kết quả trên, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Chỉ trong tháng 8, BHXH cơ sở Bảo Thắng tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền với 80 người tham dự, vận động được 35 người tham gia mới BHXH tự nguyện; duy trì đăng tải, chia sẻ thông tin về chính sách BHXH, BHYT trên các nền tảng mạng xã hội; đưa chính sách bảo hiểm đến gần hơn với người dân.

Cùng với phát triển người tham gia, BHXH cơ sở Bảo Thắng chú trọng bảo đảm quyền lợi cho người hưởng như các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Công tác quản lý người hưởng, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện đúng quy định. Việc chi trả qua tài khoản cá nhân tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong lĩnh vực BHYT, đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng BHYT, bảo đảm quyền lợi của người có thẻ khi đi khám, chữa bệnh. Công tác giám định, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT được chú trọng nhằm sử dụng quỹ đúng quy định, phát hiện và hạn chế nguy cơ lạm dụng, trục lợi quỹ.

Tích cực tuyên truyền về chính sách BHTN ở địa phương.

Tổng số tiền thu BHXH, BHTN, BHYT đến ngày 28/8 đạt hơn 327,5 tỷ đồng, bằng 71,6% kế hoạch thu năm 2026. Tuy nhiên, đơn vị cũng xác định việc giảm tình trạng chậm đóng vẫn là nhiệm vụ cần tập trung. BHXH cơ sở tiếp tục rà soát, phân loại các đơn vị chậm đóng, trốn đóng, đôn đốc thu hồi số tiền phải đóng, hạn chế phát sinh mới và bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ, BHXH cơ sở Bảo Thắng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ viên chức, người lao động. Những giải pháp được triển khai đồng bộ đang góp phần mở rộng mạng lưới an sinh, để chính sách BHXH, BHYT thực sự trở thành điểm tựa cho người dân, người lao động trên địa bàn.