Quảng Ngãi: Xã Đông Sơn nâng cao năng lực quản lý, phát triển du lịch

Ông Phạm Quang Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Sơn phát biểu

Chiều 25.9, UBND xã Đông Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, triển khai các văn bản về quản lý và phát triển du lịch trên địa bàn, nhằm nâng cao kiến thức, kĩ năng cho cán bộ cơ sở và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Quang Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết, địa phương có nhiều lợi thế phát triển du lịch biển, lịch sử - văn hóa và cộng đồng. Hội nghị là dịp để cán bộ cơ sở, các hộ kinh doanh và người dân cập nhật kiến thức về quản lý, phục vụ du khách, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng sản phẩm phù hợp với lợi thế địa phương.

Các đại biểu tham dự

Tại hội nghị, TS Huỳnh Thị Thu Hạnh, Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi truyền đạt các nội dung về quản lý, phát triển du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch biển, cộng đồng; nâng cao chất lượng dịch vụ, kĩ năng phục vụ du khách và quảng bá, xúc tiến du lịch.

Xã Đông Sơn sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, khảo cổ và danh lam thắng cảnh. Địa phương có Địa đạo Đám Toái là di tích lịch sử cấp quốc gia cùng nhiều di tích cấp tỉnh như Căn cứ huyện Đông Sơn, Mộ và nhà thờ Trần Kỳ Phong, Mộ và nhà thờ Võ Thị Đệ, Mộ và nhà thờ Lê Ngung, Địa điểm cư trú và mộ táng văn hóa Sa Huỳnh tại Bình Châu.

TS Huỳnh Thị Thu Hạnh truyền đạt các nội dung về quản lý và phát triển du lịch

Cùng với đó là các điểm đến như Truông Ba Gò, Núi - Chùa Thình Thình, An Hải Sa Bàn, Ba Làng An, Lăng Cá Ông, Hòn Nhàn, Lăng vạn Vũng Tàu... Đây là cơ sở để địa phương kết nối, hình thành các sản phẩm du lịch biển, lịch sử - văn hóa và tâm linh.

Với hơn 22km bờ biển, xã Đông Sơn có nhiều điều kiện phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cộng đồng. Các sản vật như cá tươi Bình Châu, chả cá Bình Châu, củ nén Bình Phú và không gian chợ cá Tịnh Hòa cũng được định hướng khai thác, gắn với trải nghiệm và sản phẩm phục vụ du khách.

Hội nghị cung cấp thêm kiến thức, kĩ năng cho đội ngũ làm du lịch tại cơ sở

Năm 2025, xã Đông Sơn đón khoảng 56.000 lượt khách; 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 72.000 lượt. Trên địa bàn đã hình thành một số cơ sở lưu trú, homestay, nhà hàng và dịch vụ phục vụ du khách.

Tuy nhiên, du lịch địa phương vẫn còn những hạn chế về hạ tầng, sản phẩm đặc trưng, nguồn nhân lực, quảng bá và liên kết với doanh nghiệp lữ hành. Vì vậy, Đông Sơn định hướng kết hợp du lịch biển với lịch sử - văn hóa, tâm linh và cộng đồng; đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm đặc trưng và tăng cường quảng bá, liên kết các điểm đến.

Các đại biểu trao đổi tại buổi tập huấn

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, kĩ năng cho đội ngũ làm du lịch tại cơ sở, qua đó khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, từng bước tạo dựng những sản phẩm mang dấu ấn riêng của Đông Sơn.