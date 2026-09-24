Võ sĩ quấn băng 2 đầu gối, giành HCB cho Việt Nam ở ASIAD là ai?

Sáng 24/9, võ sĩ Đinh Văn Tâm (áo xanh) để thua Ou Jiaming (Trung Quốc) 0-2 trong trận chung kết nội dung tán thủ wushu hạng 56 kg nam, qua đó mang về tấm huy chương bạc đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026. Ảnh: Reuters.

Với nhiều người hâm mộ, đây là kết quả đáng khen ngợi của võ sĩ 21 tuổi song cũng không kém phần đáng tiếc khi anh bước vào trận chung kết với thể trạng không tốt. Ảnh: Reuters.

Sau trận bán kết hôm qua, Đinh Văn Tâm đã gặp chấn thương. Thậm chí trong ngày thi đấu chung kết, anh phải quấn băng ở hai đầu gối để thi đấu. Việc thể trạng không đạt 100% khiến võ sĩ Việt Nam không thể phô diễn hết khả năng của mình. Ảnh: Reuters.

Dù không giành được huy chương vàng như kỳ vọng, võ sĩ sinh năm 2005 vẫn nhận nhiều lời khen ngợi, động viên từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Tấm huy chương bạc của anh cũng là huy chương thứ năm của wushu Việt Nam tại ASIAD 20. Anh sẽ được thưởng 170 triệu đồng theo quy định với thành tích này. Ảnh: Reuters.

Ou Jiaming cũng là đối thủ đầy duyên nợ của Đinh Văn Tâm. Hồi tháng 5, võ sĩ Việt Nam từng đánh bại Ou ở trận chung kết Cúp Tán thủ thế giới với tỷ số 2-1 để giành huy chương vàng. Chỉ sau 4 tháng, cả hai tái đấu tại ASIAD song lần này, Văn Tâm không thể lặp lại chiến thắng. Ou Jiaming hiện cũng là một trong những võ sĩ hàng đầu Trung Quốc hạng cân 56 kg, vừa vô địch tỉnh Hà Nam, vô địch Đại hội thể thao toàn quốc của Trung Quốc. Ảnh: IWUF.

Sinh ra tại một xã miền núi ở tỉnh Quảng Ngãi, năm 12 tuổi, Đinh Văn Tâm bắt đầu làm quen với wushu khi theo anh trai đến tập luyện, rồi nhanh chóng được phát hiện có năng khiếu với môn võ này. Sau thời gian ngắn tập luyện, anh được tuyển vào đội tuyển và ra Đà Nẵng để rèn luyện, thi đấu. Năm 2018, chỉ một năm sau khi bước vào môi trường thi đấu chuyên nghiệp, anh giành huy chương vàng tại giải trẻ wushu quốc gia. Ảnh: IWUF.

Tấm huy chương vàng giải trẻ wushu toàn quốc cũng được Văn Tâm duy trì liên tiếp đến năm 2021. Ở đấu trường quốc tế, năm 2019, võ sĩ người Hrê giành huy chương vàng tại Giải vô địch trẻ châu Á ở Brunei. Ba năm sau, anh giành huy chương đồng tại Giải vô địch wushu trẻ thế giới lần thứ 8 ở Indonesia. Năm 2023, tại Giải vô địch wushu thế giới diễn ra ở Mỹ, anh giành huy chương đồng nội dung tán thủ hạng 52 kg. Ảnh: Văn Tâm/Facebook.

Để có được những thành tích ấn tượng, đáp ứng yêu cầu thi đấu, Văn Tâm duy trì cường độ tập luyện cao nhiều tiếng mỗi ngày. Việc xây xát trong quá trình tập luyện, nguy cơ chấn thương với các võ sĩ như anh diễn ra thường xuyên. Bên cạnh đó, việc ép cân cho từng giải đấu cũng là điều đau đầu với võ sĩ trẻ. Ảnh: Văn Tâm/Facebook.

Dù vậy, chàng trai người Hrê thường xuyên bày tỏ sự lạc quan, tinh thần chiến đấu qua những bài đăng trên mạng xã hội hay dòng mô tả trang cá nhân: "Cố gắng hết sức mình". Qua nhiều năm thi đấu từ cấp độ trẻ đến các giải lớn, Đinh Văn Tâm cũng ngày càng tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn, trở thành một trong những cái tên triển vọng của wushu Việt Nam. Ảnh: IWUF.