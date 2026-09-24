Lịch thi đấu bóng đá Nam ASIAD 2026: U23 Việt Nam thi đấu khi nào?

U23 Hàn Quốc chính thức trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 sau khi đánh bại U23 Ả Rập Saudi với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối bảng D.

Đáng chú ý, đội bóng xứ kim chi không chỉ đang là đương kim vô địch ASIAD mà còn mang tới Nhật Bản lực lượng được đầu tư rất mạnh, trong đó có 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và 3 suất cầu thủ quá tuổi. So với đội hình từng dự VCK U23 châu Á 2026 hồi tháng 1, U23 Hàn Quốc tại ASIAD có nhiều thay đổi đáng chú ý.

U23 Hàn Quốc bước vào ASIAD 2026 với mục tiêu bảo vệ HCV và hướng tới chức vô địch thứ tư liên tiếp.

Chi tiết lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 20.

Cập nhật: U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 25/09.

Thời gian dự kiến diễn ra các cặp trận bán kết và tranh Huy chương.

Với sự góp mặt của 15 đội tuyển U23, môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10 tại Nhật Bản, mỗi đội được phép đăng ký tối đa 3 cầu thủ quá tuổi. Bốn bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Thứ hạng được xác định theo điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được, thành tích đối đầu, điểm fair-play và bốc thăm khi cần.

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 dành cho các cầu thủ U23 sinh từ ngày 1/1/2003 trở về sau, và được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait. Chúng tôi sẽ cập nhật lịch thi đấu mới nhất của U23 Việt Nam cũng như toàn bộ giải đấu.