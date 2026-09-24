Thống kê trận đấu Seattle Sounders 2-0 Real Salt Lake: A. Rusnak tỏa sáng, Seattle Sounders giành trọn 3 điểm

Vượt qua bất lợi khi lịch thi đấu bị dồn từ 5 ngày xuống chỉ còn 2 ngày, phải điều chỉnh điểm rơi phong độ và đối đầu với những đối thủ mạnh của châu lục, Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui vẫn kiên cường mang về tấm HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Đằng sau tấm huy chương ấy là một hành trình dài của mồ hôi, sự bền bỉ và tinh thần không lùi bước của những tay chèo Việt Nam.