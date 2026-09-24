ASIAD 20: Rowing Việt Nam giành huy chương đầu tiên

Sáng 24-9, tại Khu chèo thuyền quốc tế Nagaragawa (Nhật Bản), các vận động viên Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui tranh tài chung kết nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo, môn rowing.

Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui tranh tài chung kết nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Trước các đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui duy trì nỗ lực trong suốt đường đua và cán đích với thành tích 6 phút 43,86 giây, qua đó giành huy chương đồng. Giành huy chương vàng là đội Trung Quốc (6 phút 34,87 giây), đội Uzbekistan giành huy chương bạc (6 phút 38,05 giây).

Tấm huy chương càng đáng ghi nhận khi các tay chèo Việt Nam phải thi đấu trong điều kiện lịch trình bị thay đổi đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Do ảnh hưởng của mưa lớn và điều kiện thời tiết bất lợi tại khu vực thi đấu, Ban tổ chức ASIAD 20 đã phải điều chỉnh lịch môn rowing từ 5 ngày xuống chỉ còn 2 ngày, diễn ra ngày 23 và 24-9.

Niềm vui của các vận động viên khi giành huy chương đồng. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Trong bối cảnh phải nhanh chóng thích nghi với lịch thi đấu mới, thành tích huy chương đồng là sự ghi nhận cho nỗ lực và khả năng vượt khó của các tay chèo Việt Nam.

Tấm huy chương đồng của Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui tiếp tục đóng góp vào thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, đồng thời tạo thêm động lực cho các tay chèo Việt Nam ở những nội dung chung kết tiếp theo trong ngày 24-9.

Thành tích chung cuộc của các đội tại chung kết thuyền bốn nữ một mái chèo. Ảnh: asiangames2026.org