Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

Chiều 23/9, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia sau hành trình từ Hà Nội, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Tại sân bay Soekarno-Hatta, thầy trò HLV Kim Sang Sik được ban tổ chức hỗ trợ thủ tục trước khi di chuyển tới Bandung, địa điểm diễn ra hai trận đầu vòng bảng.

Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh cho biết toàn đội rất háo hức khi tham dự giải đấu mới do FIFA tổ chức. Anh đánh giá bảng B với Thái Lan, Philippines và Pakistan là thử thách khó, nhưng mục tiêu của Việt Nam vẫn là cạnh tranh ngôi đầu và hướng tới chức vô địch.

Theo lịch, Việt Nam gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 tại Bandung, sau đó trở lại Jakarta gặp Pakistan ngày 2/10.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức dành cho các đội tuyển theo hình thức mời, diễn ra trong khung FIFA Days từ ngày 21/9 đến 6/10/2026. Các trận đấu tại giải được FIFA công nhận là giao hữu quốc tế chính thức và được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Giải đấu được chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 – FIFA ASEAN Cup Premier Division và Division 2 – FIFA ASEAN Cup Challenge Division. Ở Division 1, 8 đội tuyển được chia thành hai bảng. Tuyển Việt Nam nằm tại bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan, trong khi bảng A có Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bằng trận gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung). Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán Thái Lan ngày 29/9 trước khi đối đầu Pakistan vào ngày 2/10 tại Jakarta.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chung kết Division 1. Nếu các đội bằng điểm, FIFA sẽ lần lượt xét thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng, số bàn thắng và các tiêu chí bổ sung để phân định thứ hạng.

Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Với tính chất của một giải đấu thuộc lịch FIFA, FIFA ASEAN Cup 2026 được kỳ vọng sẽ là sân chơi quan trọng giúp tuyển Việt Nam kiểm chứng lực lượng, nâng cao thứ hạng FIFA và hướng tới mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.