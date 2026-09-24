ASIAD 20: Thể thao Việt Nam giành huy chương bạc đầu tiên

Sáng 24-9, tại Aichi Prefectural Martial Arts Hall (Nhật Bản), võ sĩ Đinh Văn Tâm thi đấu chung kết hạng 56kg nam tán thủ môn wushu với OU Jiaming của Trung Quốc.

Võ sĩ Đinh Văn Tâm giành huy chương bạc đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: TTVN

Trước trận đấu này, võ sĩ Việt Nam gặp bất lợi vì chấn thương. Cụ thể ở bán kết, Đinh Văn Tâm gặp Fereddy Sinaga của Indonesia. Mặc dù giành thắng lợi 2-0 nhưng Đinh Văn Tâm đã phải nén đau thi đấu vì chấn thương.

Chính việc không có được thể trạng tốt nhất, Đinh Văn Tâm bước vào chung kết với nhiều bất lợi trước OU Jiaming. Hai võ sĩ này từng chạm trán ở nhiều giải đấu trước đó và gần nhất tại Sanda World Cup ở Macau (Trung Quốc) 2026, Đinh Văn Tâm đã giành chiến thắng.

Trở lại với chung kết hạng 56kg nam ASIAD 20, dù đã thi đấu rất quyết tâm nhưng Đinh Văn Tâm nhận thất bại 0-2 trước OU Jiaming. Như vậy, thành tích vào chung kết của Đinh Văn Tâm giúp Đoàn thể thao Việt Nam sở hữu tấm huy chương bạc đầu tiên tại ASIAD 20.

Đội tuyển wushu Việt Nam hiện giành 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng tại ASIAD 20. Tính đến sáng 24-9, Đoàn thể thao Việt Nam sở hữu 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, tạm vươn lên xếp hạng 18 toàn đoàn.

Kết quả thi đấu của 2 võ sĩ ở chung kết tán thủ hạng 56kg nam. Ảnh: aichi-nagoya2026.org