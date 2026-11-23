Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam, Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), đảm nhận chức vụ Quyền Tổng Giám đốc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/11/2026.

Theo thông tin công bố, ngày 20/11/2026, Chủ tịch HĐQT PVcomBank Nguyễn Đình Lâm đã ký ban hành Thông báo thay đổi nhân sự số 21268/PVB-VPHĐQT. Văn bản được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về công bố thông tin.

PVcomBank bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam giữ chức Quyền Tổng Giám đốc.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam được thực hiện theo Quyết định số 21266/QĐ-PVB ngày 20/11/2026 của PVcomBank. Theo đó, ông Nam chuyển từ vai trò Thành viên HĐQT sang trực tiếp đảm nhận vị trí điều hành cao nhất của ngân hàng trên cương vị Quyền Tổng Giám đốc.

Động thái này được đưa ra nhằm bảo đảm tính liên tục, thông suốt trong công tác quản trị và điều hành hoạt động ngân hàng. Đồng thời, việc giao một thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành được kỳ vọng tăng cường sự gắn kết giữa định hướng chiến lược của HĐQT với quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành.